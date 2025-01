Perilla un fitxatge per a Simeone a l'Atlético de Milan: Arsenal i Milan el volen

L'Atlètic de Madrid no es conforma amb els fitxatges ja realitzats i continua pentinant el mercat a la recerca de reforços per satisfer les exigències de Diego Pablo Simeone. El tècnic argentí, que l'estiu passat va impulsar una despesa superior als 200 milions d'euros, insisteix en la necessitat de reforçar el carril esquerre. Encara que Javi Galán està complint amb solvència, el 'Cholo' considera que falta més competència interna per a un lloc tan exigit en el seu esquema de joc. D'aquí que diversos noms hagin aparegut a l'agenda blanc-i-vermella, sent Tyrick Mitchell un dels que més ha cridat l'atenció.

Segons informa el diari anglès The Sun, l'Atlètic de Madrid hauria posat els seus ulls en el lateral esquerre del Crystal Palace, un futbolista que està completant una temporada notable a la Premier League. Mitchell, de 25 anys, ha disputat 26 partits en el present curs (22 a la Premier i 4 a l'EFL Cup), sumant més de 2.200 minuts, 3 assistències i erigint-se com un fix en l'onze inicial. La seva aportació ofensiva, unida a un bon rendiment defensiu, l'ha convertit en un dels laterals esquerres més prometedors de la lliga anglesa.

Ara bé, el club colchonero no és l'únic que pretén fer-se amb els serveis del futbolista format a la pedrera del Crystal Palace, on va arribar procedent del Brentford Juvenil el 2016. Arsenal, AC Milan i Tottenham es troben igualment atents a qualsevol moviment que es produeixi al voltant de Mitchell, conscients que l'anglès encaixaria a la perfecció en clubs de major pressupost i aspiracions europees. El fet que el seu valor de mercat rondi actualment els 25 milions d'euros —sent al novembre de 2022 de 28 milions— és, sens dubte, un al·licient perquè diversos gegants d'Europa estudiïn la viabilitat de la seva incorporació.

| Crystal Palace

Un lateral amb molt recorregut

El bon moment de Mitchell a Selhurst Park es veu reflectit en les seves estadístiques. El lateral no només ofereix solidesa en l'apartat defensiu, sinó que ha aportat 3 assistències aquesta temporada, demostrant la seva capacitat per sumar-se a l'atac amb perill. En tots els partits de Premier League que ha disputat, ha estat titular, i la seva constant participació l'ha convertit en una peça vital de l'esquema d'Oliver Glasner, nou tècnic del Crystal Palace. No obstant això, el conjunt londinenc es troba a prop de la zona de descens, cosa que podria incidir en la motivació del jugador per buscar nous horitzons en una entitat més ambiciosa.

Per la seva banda, Simeone apel·la a la necessitat de diversitat tàctica en el carril esquerre. Encara que Galán ha respost en la parcel·la defensiva i ha mostrat pinzellades de qualitat en la sortida de pilota, el tècnic argentí desitja un futbolista amb un perfil una mica diferent, més físic i profund a l'hora d'encarar per banda. Mitchell encaixa en aquest motlle a la perfecció: el seu 1,81 m d'alçada li permet competir amb davanters potents en el joc aeri i, al mateix temps, la seva explosivitat i criteri a l'hora de projectar-se en atac generen un gran impacte en el costat ofensiu.

Malgrat tot, l'Atlètic de Madrid no ho tindrà fàcil. La llista de pretendents —entre els quals destaquen Arsenal i AC Milan— evidencia que aconseguir el fitxatge de Mitchell es presenta com un dels grans culebrons. Sobretot, tenint en compte que el seu contracte venç al juny de 2025, per la qual cosa, si no surt al gener, ho farà a l'estiu de forma gratuïta.