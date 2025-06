Confirmat Ángel García: La Reial Societat s'interessa per un futbolista del Celta de Vigo

per Iker Silvosa

La Reial Societat es troba en una etapa de transformació, marcada per l'arribada de Sergio Francisco a la banqueta i la reestructuració de la seva plantilla. La sortida imminent de Martín Zubimendi a l'Arsenal i el retorn de cedits com Urko González de Zárate i Jon Gorrotxategi han generat un excés de jugadors al centre del camp. En aquest context, el futur de Beñat Turrientes, una de les promeses de Zubieta, es presenta incert.

Interès del Celta de Vigo en Beñat Turrientes

Segons va informar el periodista Ángel García (Cazurreando.com), el Celta de Vigo ha mostrat interès a reforçar el seu centre del camp amb Beñat Turrientes. El club gallec, que disputarà l'Europa League la pròxima temporada, busca incorporar jugadors joves i amb projecció per afrontar les tres competicions en què participarà. Turrientes, de 23 anys, encaixa en aquest perfil, encara que la seva recent renovació amb la Reial Societat fins al 2030 complica una possible sortida definitiva.

Beñat Turrientes ha estat considerat una de les grans promeses de la pedrera de la Reial Societat. Des del seu debut amb el primer equip el 2021, ha acumulat 80 partits oficials. Tanmateix, a la temporada 2024/2025, la seva participació ha estat limitada, disputant 31 partits, però només 15 com a titular, sumant 1.422 minuts en total.

Malgrat la seva escassa presència a l'onze inicial, el club donostiarra confia en el seu potencial, com ho demostra la seva renovació fins al 2030. El seu valor de mercat actual és de 16 milions d'euros, segons Transfermarkt.

Competència al centre del camp de la Reial Societat

La marxa de Zubimendi podria obrir oportunitats per a Turrientes, però la competència al centre del camp serà ferotge. El retorn d'Urko González de Zárate i Jon Gorrotxategi, juntament amb la presència de jugadors com Luka Sucic i la irrupció de Pablo Marín, fan que la lluita per un lloc a l'onze titular sigui intensa.

El nou tècnic, Sergio Francisco, ha manifestat la seva intenció d'avaluar tots els jugadors durant la pretemporada abans de prendre decisions sobre possibles sortides. Això suggereix que qualsevol moviment relacionat amb Turrientes podria posposar-se fins a les primeres setmanes de preparació.

Possible cessió com a solució

Donada la situació contractual de Turrientes i la confiança que la Reial Societat té en el seu desenvolupament, una cessió al Celta de Vigo podria ser una solució beneficiosa per a ambdues parts. El jugador tindria l'oportunitat de sumar minuts en un equip competitiu i amb presència europea, mentre que la Reial Societat mantindria els drets sobre un futbolista amb potencial.

Tanmateix, qualsevol decisió dependrà de l'avaluació que faci Sergio Francisco durant la pretemporada i de les necessitats específiques del Celta de Vigo en la seva plantilla. La situació de Beñat Turrientes serà, sens dubte, un dels temes a seguir en el pròxim mercat de fitxatges.