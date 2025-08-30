L'Sporting de Gijón vol un futbolista de Primera a cost zero: Asier Garitano dona l'OK

L'Sporting de Gijón afronta els últims dies de mercat amb màxima tensió. El club asturià, dirigit per Asier Garitano, necessita apuntalar una plantilla que encara presenta mancances. Amb el campionat de Segona Divisió acabat d'iniciar, la direcció esportiva treballa a destall per tancar almenys dues incorporacions abans del tancament.
La prioritat és clara: un extrem que aporti desequilibri i velocitat, juntament amb un lateral esquerre de garanties. El tècnic basc ha transmès als responsables esportius la urgència de sumar efectius, conscient que la temporada a la categoria de plata serà molt exigent.
L'extrem, primera necessitat de Garitano
L'Sporting va perdre opcions importants al mercat, com Dani Luna, que va acabar a l'Huesca. Des de llavors, els esforços se centren a trobar un substitut per reforçar la banda. Lasha Odisharia, futbolista georgià del FC RFS, reapareix com a objectiu, tot i que el seu club exigeix quantitats elevades
Davant aquesta dificultat, el club estudia altres alternatives. Una d'elles és Óscar Cortés, jove colombià de 21 anys amb contracte als Rangers escocesos. La seva projecció, regat i capacitat per desequilibrar el converteixen en un perfil ideal per a l'estil de Garitano, tot i que ocuparia plaça d'extracomunitari.
La defensa espera reforços experimentats
Mentre s'avança en la recerca d'un extrem, el club no perd de vista la defensa. Després de les incorporacions de Perrin i Pablo Vázquez, encara queda per resoldre el costat esquerre. El cos tècnic vol un jugador experimentat que aporti jerarquia i estabilitat a una defensa que va patir la temporada passada.
En aquest context sorgeix el nom de Brian Oliván, lateral esquerrà de 31 anys que va quedar lliure després del seu pas per l'Espanyol. El jugador català acumula àmplia experiència a Primera i Segona Divisió, per la qual cosa encaixaria perfectament en els plans de l'Sporting.
Oportunitat de mercat amb Oliván
L'opció d'Oliván resulta atractiva perquè no requereix traspàs. La seva condició d'agent lliure permet negociar directament amb el futbolista i el seu entorn. El club asturià confia que la seva veterania reforci un bloc que combina jugadors de la pedrera amb jugadors acabats d'arribar.
Tanmateix, no serà fàcil convèncer el lateral, que també gestiona propostes de clubs de Primera. L'Sporting s'aferra al projecte esportiu de Garitano i a l'oportunitat de ser titular indiscutible per intentar convèncer-lo.
Sortides i equilibri econòmic
En l'apartat de baixes no s'esperen grans moviments. Futbolistes com Queipo, Kembo o Oyón van aparèixer en rumors de mercat, però cap negociació ha avançat L'entitat prefereix mantenir la base de l'equip i evitar ensurts en una temporada marcada per la necessitat d'estabilitat.
El marge salarial tampoc no ajuda. La direcció esportiva treballa amb cura per no sobrepassar els límits imposats per LaLiga. D'aquí la importància de trobar jugadors lliures o cessions amb cost reduït que permetin completar la plantilla sense comprometre els comptes.
Garitano demana rapidesa en les gestions
El tècnic basc ha estat clar en les seves declaracions: necessita reforços com més aviat millor. Garitano entén que el grup actual té talent, però tem que les mancances als costats penalitzin l'Sporting en un campionat llarg i competitiu. L'exigència a Segona no deixa marge per començar amb dubtes.
L'Sporting afronta dies decisius. La direcció esportiva es mou entre negociacions complexes i contactes d'última hora. L'afició espera l'arribada de cares noves que retornin la il·lusió i permetin somiar amb un equip més sòlid.
Una recta final plena d'incertesa
El desenllaç del mercat marcarà la fulla de ruta de la temporada. Si es tanquen les incorporacions desitjades, Garitano comptarà amb una plantilla equilibrada per competir per objectius ambiciosos. Si no arriben, l'Sporting s'exposa a una temporada de patiment a la sempre complicada Segona Divisió.
La possible arribada de Brian Oliván representa molt més que un simple reforç. Seria el missatge que l'Sporting vol competir amb totes les garanties. A Gijón saben que cada moviment en aquestes últimes hores pot decidir el rumb del curs.