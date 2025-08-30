Moviment clau d’Ernesto Valverde per aconseguir el retorn d’un futbolista

L'Athletic Club afronta la recta final del mercat amb urgències defensives. Ernesto Valverde, conscient de les baixes que condicionen la seva plantilla, no deixa de demanar reforços. La continuïtat de Nico Williams va ser la gran notícia de l'estiu, però el tècnic creu que falta un central de jerarquia per competir amb garanties.
Les lesions han alterat tots els plans de la direcció esportiva. Unai Egiluz va patir una greu lesió de genoll i estarà de baixa molts mesos. Yeray Álvarez, per la seva banda, continua sancionat per la UEFA i no pot entrenar amb el grup. La situació ha deixat Dani Vivian i Aitor Paredes com a únics centrals disponibles.
L'objectiu principal de la direcció esportiva
Des de fa setmanes, el club bilbaí treballa en diferents opcions per reforçar la rereguarda. Tanmateix, el consens general apunta cap a un nom que sedueix tant el cos tècnic com l'afició. Es tracta d'un futbolista amb passat a l'Athletic i una àmplia trajectòria internacional.
Ernesto Valverde el considera la peça ideal per donar equilibri a la seva defensa. L'entrenador no vol esperar més, i ha demanat a la directiva que acceleri les negociacions. El repte és tancar l'operació abans de l'1 de setembre, quan expira el mercat d'estiu.
El retorn d'un vell conegut
El jugador que concentra tots els esforços és Aymeric Laporte, actualment a l'Al-Nassr. El central hispano-francès ja sap què significa jugar a San Mamés i mai no ha amagat el seu afecte pel club. El seu desig de tornar a competir a Europa l'apropa a la possibilitat de tornar a casa.
A l'última Eurocopa va tornar a demostrar que manté un nivell altíssim. La motivació de ser convocat per Luis de la Fuente per al Mundial 2026 és un altre dels seus grans objectius. Per això, ha demanat al seu club actual que faciliti la seva sortida tot i el contracte vigent.
Obstacle econòmic en la negociació
El principal problema per tancar l'operació és econòmic. L'Al-Nassr demana més de vint milions d'euros pel traspàs. A Bilbao confien que l'arribada d'Iñigo Martínez al conjunt saudita rebaixi aquestes pretensions. L'esperança és que el mateix jugador exerceixi pressió per sortir.
Laporte estaria disposat a reduir el seu salari per tal de tornar a competir a l'elit europea. Valverde ja s'ha posat en contacte personal amb ell per transmetre-li tranquil·litat. El tècnic creu que l'operació es desbloquejarà en els pròxims dies.
Una aposta estratègica per al futur
L'Athletic necessita experiència a la seva defensa i Laporte hi encaixa a la perfecció. El seu coneixement de la casa i el seu lideratge el converteixen en una peça estratègica. Per a un club que no acudeix al mercat internacional excepte en casos excepcionals, el seu fitxatge tindria un impacte esportiu i emocional.
A Lezama esperen que tot es resolgui abans que tanqui la finestra. L'arribada del central seria un cop de moral per a una plantilla curta d'efectius. Amb ell, Valverde podria encarar la temporada amb més garanties i mantenir les aspiracions d'Europa.