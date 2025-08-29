Deco, a punt de tancar la sortida d’Héctor Fort: el moviment que ho canvia tot

A la Ciutat Esportiva tornen els passadissos veloços i els telèfons sense descans. Deco mesura temps i contingències, mentre el dòmino del lateral dret ordena l'última jugada de l'estiu. La finestra s'estreny i un jugador del planter necessita minuts lluny de casa.
Reunió clau a Barcelona i una clau anomenada Maffeo
La direcció esportiva del Mallorca, amb Pablo Ortells i Aritz Aduriz, ha mantingut cimeres presencials amb Deco a Barcelona per tancar l'operació. La via escollida és una cessió d'Héctor Fort per una temporada, supeditada al fet que Pablo Maffeo surti del club balear. També es parla d'una venda a un preu assequible reservant-se el Barça un percentatge.
La negociació de Maffeo cap al Brasil s'ha reactivat i es mou en una forquilla propera als quatre o cinc milions, prou xifra per desbloquejar el relleu. Amb aquest espai, Arrasate guanya un lateral jove, agressiu i capaç d'ocupar ambdós carrils: Héctor Fort.
Quants diners deixa per al Barça: escenaris reals
Ara com ara no hi ha cànon de préstec fet públic per cap de les parts. L'ingrés immediat per al Barça, per tant, dependrà de dues variables: si existeix una tarifa de cessió i quin percentatge de la fitxa assumeix el Mallorca. La fitxa estimada de Fort al primer equip ronda els 840.000 euros bruts per temporada, segons bases salarials especialitzades.
Si el Mallorca la cobreix íntegrament, l'estalvi blaugrana seria d'aproximadament 0,84 milions bruts aquesta campanya. Si es pactés un repartiment al 50 %, l'estalvi baixaria a uns 0,42 milions bruts. En paral·lel, segueix sobre la taula el debat sobre una opció de compra: el Barça prioritza mantenir el control del jugador.
L'encaix de Fort amb Arrasate i la foto esportiva
Fort ofereix cames per anar i tornar, centrades tenses i correccions agressives al segon pal. Pot jugar a peu natural o perfil canviat, recurs útil en un bloc mitjà que prioritza solidesa i sortides ràpides. La temporada passada va sumar 17 aparicions a la lliga amb el primer equip, a més de minuts a la Champions i Copa, dins d'un total proper als set-cents minuts competitius. El seu sostre segueix lligat a la continuïtat, i Son Moix promet un context exigent sense el vertigen d'un gegant europeu.
Contracte, valor i pla de retorn a Catalunya
El lateral està blindat fins al 2029 i el seu valor de mercat actualitzat se situa en deu milions. El full de ruta que dissenyen els despatxos és clara: un préstec de desenvolupament, estalvi salarial immediat i retorn a Catalunya amb més ofici.
Si el dòmino de Maffeo cau del costat previst, Fort volarà a Palma de forma imminent i començarà una adaptació exprés, amb especial atenció a pilota aturada i automatismes defensius. El moviment ordena jerarquies i protegeix un actiu estratègic sense hipotecar el futur.