Va sortir del Girona i no té la sort esperada, els aficionats demanen la seva cessió

per Vicenç Clos Balcells

Dovbyk va ser un dels millors jugadors de la temporada passada en l'àmbit europeu. El davanter centre ucraïnès va aterrar a Montilivi com un desconegut i el va abandonar, un any després, com un dels futbolistes més cotitzats del continent. En 39 partits, l'exjugador del Dnipro-1 va anotar 24 gols i va repartir 10 assistències.

De fet, va participar directament en el 38% dels gols que va realitzar el Girona a la lliga. Això va ser crucial perquè el conjunt català es classifiqués per primera vegada en la seva història en una competició europea i, concretament, a la Champions League. Aquesta grandíssima temporada va despertar l'interès de clubs importants, però n'hi va haver dos que ho van mostrar més fort: la Roma i l'Atlético de Madrid. Tots dos sabien que si el volien, havien d'executar la seva clàusula de rescissió: 30 milions d'euros. Depenia de Dovbyk, el qual estava disposat a abandonar el Girona un any després de la seva arribada.

| Girona FC

S'ha de dir, però, que només ha vist porteria en 5 ocasions a la Serie A. Tot i així, és el màxim golejador de l'equip a la lliga. Més enllà de les seves xifres, Dovbyk està deixant una sensació molt freda, atès que en molts partits està desaparegut i no apareix. Això sí, encadena 3 gols i 1 assistència en els últims 2 partits (contra el Parma i la Sampdoria). És el cinquè jugador més utilitzat aquesta temporada.





En defensa de Dovbyk, s'ha de dir que un dels factors clau que expliquen la seva adaptació més lenta és el context de la Roma, que està travessant una temporada molt inestable. En els cinc mesos que portem de campionat, la Roma ja ha tingut 3 entrenadors diferents. Van començar amb De Rossi, després va seguir Juric i, actualment, el tècnic és Ranieri. Dels 24 partits que han disputat aquesta temporada, només n'han guanyat 8.

| @gironafc

La Roma està més a prop del descens (5 punts) que de les places europees (12 punts). Amb l'entrenador que millor rendiment ha ofert ha estat Ivan Juric, amb qui va marcar 5 gols. Haurem de veure si Dovbyk aconsegueix millorar el seu rendiment. Era complicat igualar les xifres de la temporada passada, però sí que és cert que els aficionats de la Roma esperaven un major nivell, especialment, pel que fa a sensacions.