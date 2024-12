Primer problema per a Carlos Corberán: El futbolista que es pot anar del València

El mercat de fitxatges està a tocar i el València afronta unes setmanes decisives en el seu intent per redreçar el rumb a LaLiga EA Sports. La situació esportiva dels ches, immersos en la zona baixa de la classificació amb només 16 punts, obliga a replantejar-se la plantilla després de la sortida de Rubén Baraja i l'arribada de Carlos Corberán. El nou tècnic assumeix un repte majúscul: mantenir el conjunt valencianista a Primera Divisió. No obstant això, enmig de la necessitat d'incorporar reforços, el club també podria perdre una de les seves peces més importants: Christian Mosquera.

Aquest jove central de 20 anys s'ha convertit en el futbolista més utilitzat del València durant el que va de temporada. Ha disputat 17 dels 18 encontres de lliga, acumulant 1.520 minuts i erigint-se en un pilar defensiu malgrat la seva curta edat. El seu excel·lent rendiment i les seves bones condicions tècniques i físiques (mesura 1,91 m) no han passat desapercebuts per a clubs de gran talla europea. En concret, l'AC Milan hauria mostrat un fort interès per incorporar-lo, segons desvetlla el diari italià La Gazzetta dello Sport. L'economia del València, en hores baixes, representaria una oportunitat ideal per als rossoneri, que busquen un defensa de garanties per rejovenir i apuntalar la seva defensa amb vista al futur.

| VCF

Mosquera, el següent en la llista de sortides

Les dificultats financeres de l'entitat valenciana s'han convertit en una finestra oberta perquè altres clubs europeus temptegin els seus principals actius. Durant el passat període estival, alguns rumors situaven Mosquera lluny de Mestalla, ja que la directiva, amb Peter Lim al capdavant, havia valorat la venda de diversos futbolistes cotitzats amb l'objectiu de pal·liar el dèficit econòmic. Finalment, el central va continuar amb Baraja. No obstant això, el turbulent inici de temporada i l'eventual canvi de banqueta intensifiquen la necessitat de liquiditat per reforçar altres línies.

Amb un valor de mercat estimat en 30 milions d'euros (segons Transfermarkt), Mosquera es perfila com una important basa negociadora. Per al València, desprendre's de la seva defensa titular significaria un dur cop en l'àmbit esportiu, però també una injecció econòmica que facilitaria l'arribada de reforços, especialment en atac i en el mig del camp, on la plantilla presenta majors mancances. Això sí, en cas que es consumeixi la venda, el club hauria de llançar-se immediatament a la recerca d'un recanvi que no només asseguri garanties a la defensa, sinó que sigui viable en termes de cost salarial.

El dilema de Corberán i la recerca de solucions

La paradoxa resideix en què Mosquera s'ha convertit en un futbolista absolutament indispensable a la rereguarda che. La seva joventut i projecció s'ajusten bé a la filosofia de Carlos Corberán, un tècnic que aposta per blocs ordenats i defenses molt actives a l'hora de sortir amb la pilota controlada. Corberán s'enfronta a una situació complexa: d'una banda, necessita assegurar un sistema defensiu fiable per allunyar l'equip de la zona de descens; de l'altra, el club requeriria fer caixa amb la possible sortida d'un dels seus diamants per sanejar els comptes i finançar nous fitxatges.

| VCF

La pressió de la Serie A, on altres equips com l'Inter i el Milan competeixen per títols i copes europees, converteix l'oferta rossonera en especialment temptadora per a un jugador que aspira a fer un salt qualitatiu en la seva carrera. Segons assenyalen fonts pròximes al València, la decisió final dependrà de si el Milan presenta una proposta propera a la valoració de Mosquera, així com de la voluntat del central i del seu entorn.

De moment, el jugador segueix centrat en cada jornada de LaLiga, on el València ocupa la dinovena posició amb tan sols 16 punts en 17 partits disputats. Tots els focus apunten a un mercat d'hivern frenètic a Mestalla. Carlos Corberán viu així el seu primer gran problema, amb la incertesa de si podrà comptar amb un dels seus pilars o si, per contra, haurà de buscar alternatives davant la possible marxa de Christian Mosquera rumb a Itàlia. En qualsevol cas, el desenllaç d'aquesta història dependrà de l'equilibri entre les necessitats financeres del València i l'ambició esportiva del central, el futur del qual podria passar per vestir la samarreta de l'AC Milan en els pròxims mesos.