El Mallorca prepara a Jagoba Arrasate una bomba per a la temporada 2025-2026

La brillant etapa de Marco Asensio al Real Madrid, i el seu posterior pas pel Paris Saint-Germain, han deixat clar el seu enorme potencial com a futbolista. No obstant això, l'internacional espanyol no ha viscut la seva millor temporada a la lliga francesa, on Luis Enrique amb prou feines li ha concedit protagonisme. Amb la intenció de rellançar la seva carrera, l'atacant balear es planteja tornar a LaLiga a la recerca d'un entorn més familiar i d'oportunitats acordes al seu talent, segons ha informat El Gol Digital.

En l'horitzó apareix el Mallorca, club que el va formar en categories inferiors i on va debutar en l'elit. L'actual sisè classificat de la taula de LaLiga (amb 30 punts en 19 jornades) somia amb lluitar per objectius ambiciosos en el futur, i l'arribada d'Asensio suposaria un salt qualitatiu. Jagoba Arrasate, tècnic que es va fer càrrec de la banqueta bermellona després del seu èxit a Osasuna, compta amb un projecte de creixent envergadura. No obstant això, l'operació no es presenta senzilla, principalment per les exigències econòmiques que implica fitxar un jugador el valor de mercat del qual ronda els 20 milions d'euros, segons Transfermarkt.

Un retorn complicat en l'econòmic

La direcció esportiva del Mallorca valora incorporar un atacant diferent, capaç de marcar les diferències tant en fase d'elaboració com en definició. Asensio encaixa en aquest perfil gràcies a la seva esquerra privilegiada i a l'experiència acumulada al Real Madrid (286 partits, 61 gols i 32 assistències) i al PSG. L'internacional espanyol va viure un període molt dolç a la capital madrilenya, amb títols i gols decisius, abans de buscar un nou repte a la Ligue 1 l'estiu passat.

Les dificultats sorgeixen quan es parla de la fitxa del futbolista, qui va signar amb el PSG fins al 2026 amb la carta de llibertat. El conjunt parisenc no tindria problemes a concedir una cessió, sempre que el club receptor assumeixi part del seu salari, apunta la font anteriorment esmentada. Aquesta situació complicaria el retorn d'Asensio al Mallorca, on les finances es regeixen per la prudència i l'equilibri pressupostari.

L'arribada de Jagoba Arrasate a la banqueta bermellona ha reforçat la idea de construir un bloc competitiu que combini experiència i joventut. No obstant això, l'alt sou d'Asensio es converteix en un mur difícil de franquejar. D'aquesta manera, doncs, el seu retorn a terres balears es presenta més aviat producte de la més fantasiosa de les fantasies.

| YouTube

Alternatives a LaLiga per al balear

Si el retorn a Son Moix no arriba a bon port, altres opcions a Primera divisió emergeixen amb força. Real Sociedad i Real Betis han mostrat interès en l'extrem de 28 anys, sobretot per la possibilitat de jugar competicions europees. Aquests dos equips aspiren a consolidar-se a la part alta de la taula i veurien amb bons ulls la incorporació d'un futbolista amb experiència al Real Madrid i a la Champions League.

El Villarreal tampoc perd de vista al balear. El seu estil de joc, basat en la possessió i en la recerca de la porteria rival, encaixaria a la perfecció amb la visió d'Asensio, molt procliu a associar-se amb futbolistes de talent creatiu. A més, el “Submarí Groc” sol oferir minuts a jugadors amb bon cop de pilota i mentalitat ofensiva.

Un possible bombazo per al futur

Malgrat les dificultats econòmiques, el Mallorca no es rendeix i confia que el factor emocional de “tornar a casa” pugui pesar en la decisió d'Asensio. El futbolista, que va néixer a Palma de Mallorca el 1996, té al cor la institució que li va donar l'oportunitat de debutar en el futbol professional. Amb la vista posada en la temporada 2025-2026, el club balear somia amb un “bombazo” que impulsi la seva candidatura a llocs europeus, una cosa que seria una notícia històrica per a l'afició bermellona.