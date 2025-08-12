Sorpresa en el regreso de 'El Chiringuito': El motivo de la ausencia de Josep Pedrerol

La noche del lunes ha marcado el retorno de uno de los programas más seguidos por los aficionados al fútbol en España. Después de varias semanas de pausa veraniega, el espacio regresó a la pantalla en la previa de una temporada que se presenta vibrante. Sin embargo, la primera emisión tras el parón dejó una imagen distinta a la habitual en su plató central.

Alex Silvestre toma el relevo en la conducción

En ausencia de su presentador titular, fue Alex Silvestre quien asumió la dirección del programa. El periodista explicó al inicio que Josep Pedrerol había decidido prolongar sus vacaciones unos días más y que su vuelta se espera para el próximo domingo. La conducción de Silvestre, habitual colaborador, aportó un tono distinto pero mantuvo el ritmo característico del espacio.

Con el inicio de LaLiga 2025/2026 a tan solo unos días, el programa se convirtió en una mesa redonda de pronósticos. Los colaboradores se animaron a dar sus favoritos para el título, el equipo revelación y el que podría ser la decepción del curso. También se debatió sobre quién podría levantar el Balón de Oro, con opiniones divididas y argumentos centrados en el rendimiento de las estrellas en la última temporada. Entre ellas, por supuesto, Lamine Yamal.

| El Chiringuito

La vuelta del programa coincide con una semana clave para el fútbol español. El balón empezará a rodar este viernes 15 de agosto con el partido inaugural entre Girona y Rayo Vallecano. En este escenario, el espacio recupera su papel como termómetro de la opinión futbolística, anticipando los focos de interés: desde los fichajes de última hora hasta la forma física de los equipos en pretemporada.

La ausencia de Pedrerol y lo que significa para el formato

Aunque inusual, la ausencia temporal del presentador no frenó la dinámica del programa. Alex Silvestre demostró solvencia y el equipo mantuvo su habitual tono de debate encendido. Sin embargo, la expectación por el regreso de Pedrerol es evidente, ya que su estilo directo y su capacidad para marcar la agenda futbolística son parte esencial de la identidad del espacio.

Las redes sociales recogieron en tiempo real las impresiones de los espectadores, muchos sorprendidos por el cambio en la presentación. Desde la cuenta oficial del programa ya se había generado expectación en los días previos, anunciando el regreso para la medianoche del 11 de agosto. Ahora, la cita que todos señalan es el domingo 17, fecha prevista para que Pedrerol retome el mando.

Un regreso con sabor a previa de gran temporada

Con LaLiga a punto de arrancar y el mercado de fichajes todavía abierto, el regreso del programa llega en un momento de máxima intensidad informativa. El primer episodio post-vacaciones dejó claro que el pulso del debate sigue fuerte y que, con o sin su presentador habitual, la polémica y el análisis seguirán marcando las madrugadas futboleras.