Les divertides imatges del germà de Lamine Yamal 'fugint' d'en Cat

La celebració del títol de lliga del FC Barcelona a Montjuïc ens va deixar imatges inoblidables, no només dels jugadors i el cos tècnic, sinó també dels seus familiars, que es van apoderar de la gespa i van protagonitzar moments tan espontanis com entranyables. Entre ells, un dels episodis més comentats va ser la divertida trobada entre Keyne, el germà petit de Lamine Yamal, i Cat, la popular mascota del club blaugrana.

Una escena que va conquerir les xarxes socials

Tot va començar quan Lamine Yamal, un dels grans protagonistes de la temporada, va decidir acostar el seu germà Keyne a la mascota del Barça en plena gespa de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. En les imatges, es pot veure com el jove jugador blaugrana sosté Keyne i l'anima a saludar Cat. El petit, amb la seva habitual desimboltura, xoca la mà amb la gran mascota groga, despertant els somriures tant dels aficionats a la graderia com dels que seguien la celebració per televisió i xarxes socials.

No obstant això, la situació no va acabar aquí. Després del primer contacte, i quan Lamine va deixar Keyne a terra perquè continués jugant, la mascota Cat va fer un gest sobtat que va acabar sorprenent el petit. Keyne va reaccionar de la manera més natural possible: va sortir corrent a tota velocitat, desfermant les rialles dels qui van presenciar l'escena en directe i de milers d'usuaris a internet.

| Twitter

El costat més humà de les celebracions blaugranes

Aquesta divertida fugida es va convertir ràpidament en un dels vídeos més compartits de la celebració, destacant una vegada més l'ambient familiar que regna a la plantilla del Barça. Lluny de les pressions i la tensió de la competició, el club es transforma durant aquestes festes en un espai on els jugadors poden gaudir amb els seus éssers estimats, deixant moments espontanis i carregats de tendresa.

La presència de Cat, la mascota del club, és sempre un al·licient per als més petits. No obstant això, en aquesta ocasió, l'entusiasme de la mascota va resultar ser massa per al petit Keyne, que va protagonitzar una autèntica “fugida” que els aficionats no han deixat de comentar a les xarxes. La reacció innocent i divertida del germà de Lamine Yamal serveix per recordar que darrere de l'èxit esportiu també hi ha històries quotidianes, somriures i anècdotes familiars que fan del futbol una cosa molt més gran.

L'escena protagonitzada per Keyne i Cat és només una de les moltes que van deixar clar el gran ambient i la unió que viu el FC Barcelona en aquests moments. Detalls com aquests no només humanitzen els futbolistes, sinó que connecten el club amb la seva afició, mostrant que la felicitat del vestidor també passa pels més petits de la casa.

Així, les imatges de Keyne fugint de la mascota Cat quedaran gravades com un dels moments més divertits de la festa blaugrana a Montjuïc. Una celebració que, més enllà dels títols i les estadístiques, va ser també una festa de família i emocions genuïnes.