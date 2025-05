Ramon Álvarez de Mon esclata contra el Reial Madrid durant el partit contra el Sevilla

La recta final de la temporada sol estar marcada per partits en què la motivació dels equips varia segons els seus objectius pendents. Tanmateix, quan es tracta del Real Madrid, l'exigència mai baixa, independentment del que estigui en joc. El recent matx al Sánchez-Pizjuán davant el Sevilla, amb els blancs ja sense opcions classificatòries importants, ha deixat una imatge preocupant pel que fa a l'actitud i el joc de l'equip. Les xarxes socials han estat testimoni de la indignació de molts aficionats i periodistes, i entre ells ha destacat la veu de Ramón Álvarez de Mon, que no va dubtar a qualificar de “infame” el desenvolupament del partit.

Un partit sense tensió ni brillantor: el context d'un Madrid sense objectius

El duel davant el Sevilla es presentava com un tràmit per a un Real Madrid que ja té la vista posada en la pròxima temporada i en el comiat de Carlo Ancelotti, previst per al dissabte davant la Real Sociedad al Santiago Bernabéu. Tanmateix, els madridistes tenien l'obligació moral d'oferir una imatge d'acord amb la seva història i el seu escut. El que es va veure sobre la gespa, tanmateix, va ser un equip pla, amb falta d'intensitat i mancat d'idees en atac, fins i tot jugant gran part del partit amb superioritat numèrica després de les expulsions de Loïc Badé i Isaac Romero.

L'apatia i el ritme cansat del partit es van traslladar ràpidament a les xarxes socials, on la comunitat blanca no va trigar a manifestar la seva decepció per la falta d'ambició i de futbol mostrat per l'equip d'Ancelotti.

| Real Madrid

L'anàlisi de Ramón Álvarez de Mon: “Està sent infame”

Ramón Álvarez de Mon, reconegut periodista esportiu i un dels analistes més seguits per l'afició merenga, va resumir a la perfecció el sentir de la graderia al seu compte de Twitter: “Com està sobrant aquest partit. Està sent infame".El missatge, publicat mentre el Real Madrid era incapaç de superar un Sevilla amb nou jugadors, es va viralitzar ràpidament, superant les 65 mil visualitzacions en pocs minuts.

No és habitual que una figura tan propera a l'entorn del club utilitzi termes tan contundents per referir-se a l'actuació de l'equip. El tuit d'Álvarez de Mon és, en aquest cas, el reflex d'una frustració generalitzada entre aquells que esperaven molt més de l'equip en un dels últims compromisos del curs.

Problemes ofensius i falta d'alternatives en atac

La crítica d'Álvarez de Mon no sorgeix del no-res. El Real Madrid va tornar a evidenciar les seves mancances ofensives davant un rival minvat. Sense Vinícius ni Rodrygo, i amb una davantera que depèn gairebé en exclusiva de Mbappé, els d'Ancelotti es van veure incapaços d'obrir el marcador fins al minut 75. El domini de la possessió mai es va traduir en ocasions clares, i el propi ambient al Sánchez-Pizjuán es va impregnar d'una sensació de tedi, només alterada pels gols tardans de Mbappé i Bellingham.

L'absència de variants tàctiques i la falta de profunditat van tornar a ser protagonistes en un partit que, als ulls de l'afició i del propi periodisme especialitzat, sobrava en el calendari.