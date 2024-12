Sorpresa de Míchel a l'11 del Girona amb baixa d'última hora inclosa

Últims minuts de prèvia abans d'un esdeveniment històric a Montilivi. A Girona es percep el duel que mesura els de Míchel contra el Liverpool com el més important de la seva història com a club de futbol. No a nivell de rellevància esportiva, ja que poca esperança queda, però sí com la nit més elitista i de més prestigi.

I és que tot un Liverpool visita el modest estadi de Montilivi, un autèntic premi al temporadó que es van marcar els gironins a la 2023/24. L'expectació és màxima al feu del club català i han hagut de penjar el cartell de 'no queden més entrades'. Tot i la complexitat de l'assumpte, els de Míchel intenten plantejar un partit de tu a tu als anglesos, com han fet sempre.

I el tècnic madrileny ja ha elegit els seus onze guerrers per enfrontar-se a l'actual líder de la Premier League i de la Champions League. Un onze, per cert, amb diverses novetats, ja que podem apreciar la gran quantitat de defensors que hi habiten. Un d'ells, per exemple, és Juanpe, que serà l'acompanyant de Ladislav Krejčí al centre de la defensa.

| @gironafc

El lateral dret l'ocuparà Alejandro Francés i l'esquerre l'home més experimentat de la plantilla: Daley Blind. L'entrada del neerlandès no suposa la suplència de Miguel Gutiérrez, ni de bon tros, sinó que el del planter merengue passa a habitar el migcampista al costat de Van de Beek i Oriol Romeu. Qui sí que haurà d'esperar la seva oportunitat des de la banca és el capità, Arnau Martínez.

Novetats també a la zona d'atac

Bryan Gil, és clar, estarà en un costat, Yáser Aprilla a l'altre i també hi ha novetat en la posició de davanter centre. I és que el macedoni Bojan Miovski no està finalment disponible després d'haver-se malmès el turmell dret a l'última acció de l'entrenament previ a la disputa del partit. L'ariet balcànic estarà uns dos mesos de baixa.

Qui exercirà avui el rol de davanter centre és l'altre gran fitxatge de l'estiu per a aquesta demarcació, Danjuma, a qui el respectable sol·licitava amb afany. D'altra banda, a més d'Arnau Martínez, Lluc García, Pau López, David López, Jhon Solís, Ivan Martín, Selvi Clua, Jastin García, Minsu, Abel Ruiz i Cristhian Stuani s'asseuran a la banqueta.

Dinàmiques totalment oposades

El rival que tindran al davant no és només perillós pel seu nom i els seus precedents històrics, que també, sinó perquè és considerat com l'equip més en forma del continent. Són líders a la Champions League sense haver perdut cap dels 15 punts disputats fins avui i havent anotat 12 gols i rebut un únic gol en contra en 5 partits. A més, també dominen a la Premier League amb un sol partit perdut des de començament de temporada.

La patacada del Girona a Àustria contra l'Sturm Graz, així com altres previs, ha deixat els catalans en una situació pràcticament insalvable. I és que a més del Liverpool, encara han de jugar contra el Milan i contra l'Arsenal.

Sigui com sigui, aquesta nit a Montilivi es preveu com una autèntica festa. Haver acabat a la tercera posició de LaLiga el curs passat els permet ara poder gaudir de nits com aquesta. Tot i això, no sembla que sigui una cosa recurrent, per la qual cosa, per a molts, jugadors i aficionats, es preveu com el millor partit de les seves vides.