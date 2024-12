El fitxatge de Cruyff pel Futbol Club Barcelona

Johann Cruyff va arribar al Futbol Club Barcelona l'estiu del 1973. En el seu moment, va ser un dels fitxatges més cars de l'esport espanyol, ja que es van pagar a l'Ajax una mica més de 65 milions de pessetes (uns 390.000 euros). Però un fitxatge tan important es va començar a gestar uns quants anys abans.

Els primers contactes i un traspàs fallit

Quan Cruyff va arribar al Barcelona ja era una primera figura en el futbol mundial. Apareixia en cromos de tot el món, tant realitzats en cartó com en adhesius personalitzats a l'estil de les comercials. Portava nou temporades militant a l'Ajax d'Amsterdam, al qual havia ajudat a aconseguir grans títols.



Entre ells, sis lligues holandeses i quatre copes dels Països Baixos, però, sobretot, tres copes d'Europa, una Intercontinental i una Supercopa. Per si això fos poc, amb la selecció neerlandesa havia realitzat grans partits. Així mateix, havia rebut dues vegades la Pilota d'Or. Per tant, Cruyff era un futbolista desitjat pels millors equips del món.



El primer contacte del Barcelona amb l'entorn del jugador es va produir al gener de 1970. Vic Buckingham, entrenador blaugrana, ho havia fet debutar a l'Ajax en 1964 i el coneixia bé. A més, el jugador havia manifestat sentir-se poc valorat en el seu equip i estar disposat a provar sort a l'estranger.



Segons revela Josep María Casanova en el seu llibre 'Cruyff, una vida pel Barça', el fitxatge es va tancar mitjançant un contracte privat entre les tres parts amb un cost d'uns 24 milions de pessetes (145 000 euros).



Però va haver de quedar en suspens. Llavors, no podien jugar estrangers en les lligues espanyoles. No obstant això, era un clam que aquest estiu anava a aprovar-se la seva arribada. D'aquí la confiança del Barcelona per a fer l'operació. No obstant això, contra tot pronòstic, no es van obrir les portes als jugadors forans i el fitxatge de Cruyff va quedar suspès.



El futbolista va renovar per l'Ajax. Va ser un gran revés tant per a ell com per a l'equip blaugrana i la seva afició. De fet, Cruyff havia manifestat públicament que, si sortia d'Holanda, seria per a jugar al Barcelona.

El fitxatge definitiu

Per fi, en 1973 es va obrir el futbol espanyol a jugadors d'altres països i el Barcelona va tornar immediatament per Cruyff. No obstant això, per a la seva sorpresa, Van Praag, president de l'Ajax, es va desmarcar demanant uns 180 milions de pessetes pel jugador (una mica més d'un milió d'euros).



Cruyff tenia contracte amb l'equip neerlandès fins a 1978, per la qual cosa no hi havia una altra solució que pagar o renunciar al fitxatge. Però el futbolista, que desitjava anar-se al Barça, es va declarar en rebel·lia. Com a resposta, el club li va igualar l'oferta econòmica dels blaugranes. No obstant això, en veure que Cruyff no acceptava, li va llevar la capitania i li va posar en contra a tota l'afició. Per a complicar encara més les coses, el Reial Madrid va entrar en la licitació igualant l'ofert pels catalans.



Ja no hi havia marxa enrere. Els ponts entre el jugador i l'Ajax estaven definitivament trencats. El bon fer d'Armand Carabén, gerent dels blaugranes, va fer que Cruyff es decantés pel Barcelona. El traspàs, com dèiem, es va tancar per uns 65 milions de pessetes i el futbolista en cobraria uns 18 per temporada.



En conclusió, el fitxatge de Cruyff pel Barcelona va ser una operació difícil que va requerir de molta paciència. No obstant això, va valer la pena, perquè va ser un dels millors jugadors de la història del club i, posteriorment, un entrenador que va canviar la seva filosofia.