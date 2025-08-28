Sorpresa a la Fórmula 1: Un català podria ser el segon pilot de Red Bull

El rugit dels motors nord-americans s'ha colat aquesta setmana en les converses més exclusives de la Fórmula 1. Un pilot forjat a l'IndyCar ha captat renovat interès des d'Europa. L'impacte mediàtic està servit.
En ple final de temporada a IndyCar, el nom d'Àlex Palou ha ressorgit amb força al mercat de fitxatges d'F1. La seva quarta corona i la victòria a les 500 Milles d'Indianapolis ho demostren al màxim nivell. I ara, diversos mitjans assenyalen que Red Bull hauria sondejat el seu entorn. L'equip austríac, en plena reestructuració, busca enlairar-se del seu curs irregular el 2025, i valoraria sumar Palou com a escuder de Max Verstappen.
El rumor pren força en formular-se en un context de múltiples canvis dins de l'escuderia. Red Bull travessa turbulències després de la sortida de figures clau i la seva posició al Campionat de Constructors és menys dominant que anteriorment.
Palou ho desmenteix i defensa la seva estabilitat a IndyCar
El pilot de Sant Antoni de Vilamajor ha estat clar en les seves declaracions més recents. Declara que està còmode i enfocat a l'IndyCar. Indica que les oportunitats a la Fórmula 1, a més de complicades, no encaixen en les seves prioritats actuals. El seu entorn, el seu equip i la seva edat estan alineats amb el seu compromís actual, tot i que es reconeix que una trucada de Red Bull podria canviar-ho tot.
La clàusula contractual que manté viva la possibilitat
El contracte de Palou amb Chip Ganassi Racing inclou una clàusula particular: una via de sortida anticipada si sorgeix una oportunitat a la Fórmula 1. Aquesta condició, només activable mitjançant compensació econòmica, manté encesa la possibilitat d'un salt al Gran Circ el 2026.
En paral·lel, una altra novetat del mercat apunta que Cadillac, la nova escuderia que entrarà a l'F1 el pròxim 2026, tindria pràcticament tancada la seva dupla de pilots. Seran Sergio Pérez i Valtteri Bottas. Aquesta confirmació fa encara més rellevant el rumor sobre Palou a Red Bull.
Un nou català al “Gran Circ”?
Si el fitxatge es confirma, Red Bull podria posar en pista una alineació històrica: Max Verstappen al costat d'un tetracampió d'IndyCar. Seria una aposta agosarada i disruptiva. A més, col·locaria un espanyol una altra vegada al centre mediàtic de la F1. Però per ara, tot queda en especulació. Ni Palou, ni el seu equip, ni el seu agent reconeixen avenços en aquestes converses.
El context i les declaracions recents apunten que el català gaudeix d'una carrera estable i exitosa als Estats Units. No obstant això, el seu palmarès i la seva clàusula contractual podrien situar-lo novament a l'òrbita de l'F1, si algú està disposat a moure fitxa. No tenim un català des que Pedro de la Rosa va penjar el mono allà per 2012.