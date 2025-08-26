El gran objectiu del Girona per a la seva davantera

El Girona no travessa un bon inici a LaLiga. La golejada patida contra el Villarreal a la Ceràmica ha encès totes les alarmes. Míchel, conscient de les mancances ofensives de la seva plantilla, ha demanat a la directiva un reforç immediat. La necessitat d'un davanter centre ja és inajornable.
Quique Cárcel treballa ràpidament per tancar una incorporació a la recta final de mercat. Els problemes en atac són evidents, amb Stuani envellit i Camara massa verd per ser titular. L'objectiu és fitxar un ariet jove, amb capacitat golejadora contrastada i projecció futura. El pla és repetir una operació similar a la d'Artem Dovbyk.
Una estratègia repetida després de l'èxit de Dovbyk
El Girona va encertar de ple amb la contractació de Dovbyk. Ara la direcció esportiva vol trobar un perfil semblant. Es busca un davanter capaç d'aportar gols immediats, però també amb marge de creixement. Els contactes s'han intensificat en les últimes hores per concretar l'operació.
Les alternatives són limitades, i el mercat no ofereix gaires oportunitats. Tanmateix, hi ha un nom que ha guanyat força en les últimes hores. SPORT ha revelat que el Girona ha avançat de manera seriosa per un davanter ucraïnès amb gran potencial. El moviment ja genera expectació a Montilivi i entre l'afició blanc-i-vermella.
L'escollit és Vladyslav Vanat
El nom del jugador és Vladyslav Vanat, ariet del Dinamo de Kíev. Amb només 23 anys, el davanter ja acumula una xifra destacada de gols. El curs passat va anotar 21 gols i va repartir vuit assistències en totes les competicions. Aquest inici de temporada manté el ritme, amb tres dianes en només set partits oficials.
Vanat s'ha mostrat totalment obert a arribar a LaLiga. Considera que Girona és una plataforma ideal per créixer i demostrar el seu talent en un campionat de màxim nivell. El Dinamo de Kíev, propietari dels seus drets fins al 2027, negocia la seva sortida per una xifra propera als deu milions d'euros més variables.
Una operació de risc mesurat
El Girona ofereix pagar menys de la taxació de Transfermarkt, que situa Vanat en quinze milions. A canvi, estaria disposat a entregar un percentatge de futura venda. Una fórmula que sedueix el Dinamo, que sap que Montilivi pot revaloritzar el futbolista igual que va passar amb Tsygankov i Dovbyk.
L'estratègia és clara: incorporar un davanter prometedor ara i vendre'l pel doble d'aquí a uns anys. El club català no pot competir amb gegants financers, però sí que pot ser un trampolí per a talents emergents. Vanat encaixa perfectament en aquesta visió de projecte.
Necessitat esportiva urgent
La dura derrota davant el Villarreal va demostrar que el Girona manca de pegada. Sense un golejador fiable, els partits es compliquen i els rivals castiguen. Míchel ha estat taxatiu en roda de premsa: “Sense orgull ni gols no es competeix”. El vestidor espera una reacció immediata des dels despatxos per revertir la situació.
Els jugadors veterans, com David López, han llançat missatges d'exigència. La plantilla necessita sang fresca en atac i un referent que lideri la línia ofensiva. Vanat arribaria per ocupar aquest paper, descarregant Stuani de responsabilitats i donant un salt competitiu a l'equip.
El futur immediat
La decisió s'ha de prendre en qüestió de dies, ja que el mercat està a punt de tancar-se. El Girona no es pot permetre esperar massa, tot i que confia que el Dinamo accepti l'oferta. El club ucraïnès valora l'operació com una bona oportunitat de negoci a mitjà termini.
Si finalment es concreta l'arribada de Vladyslav Vanat, Montilivi respirarà amb alleujament. El fitxatge suposaria un reforç de luxe per a un equip que aspira a repetir la gesta europea de l'any passat. Queda feina per fer, però la direcció esportiva confia a tancar l'operació abans del tancament de mercat.