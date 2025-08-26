Logo xcatalunya.cat
Dos homes, un de cabells canosos i un altre amb barba, amb un cercle que conté la bandera del Brasil i una fletxa vermella entre ells.
L’estratègia d’Ancelotti per perjudicar el Barça | XCatalunya, Canva, @mrancelotti, Selección Brasileña, José Álvarez
Esports

José Álvarez destapa l’estratègia de Carlo Ancelotti per perjudicar el Barça

L'estratègia té a veure amb la darrera convocatòria del tècnic italià

Joan Grimal
per Joan Grimal

Carlo Ancelotti ha tornat a encendre la polèmica internacional amb la seva darrera llista. Segons va revelar José Álvarez a El Chiringuito, el tècnic italià ha deixat fora els principals jugadors blancs. Ni Vinicius, ni Rodrygo, ni Militao han estat convocats per a la propera aturada. Tanmateix, sorprenentment, sí que hi apareix Raphinha, extrem del Barcelona.

El Brasil ja està classificat per al Mundial i, per tant, l'aturada servirà per fer proves. Però el moviment d'Ancelotti no és innocent. José Álvarez ha destapat que existeix una estratègia clara: protegir els jugadors del Real Madrid, evitant que acumulin minuts internacionals, i alhora mantenir a l'aparador Raphinha, que continua tenint un rol important a la canarinha.

Els absents del Real Madrid

L'absència de Vinicius és la que genera més soroll. El brasiler és, tot i les seves polèmiques, el gran referent ofensiu del Real Madrid. Tanmateix, Ancelotti ha decidit deixar-lo fora argumentant que no necessita demostrar res en partits intranscendents. El mateix passa amb Rodrygo, que continua sent important al Brasil.

José Álvarez opina sobre el Madrid - Arsenal
José Álvarez d'"El Chiringuito" en un muntatge | Real Madrid, Canva

Militao tampoc entra a la llista. El central, que es recupera d'una greu lesió, semblava preparat per tornar a la selecció. Però Ancelotti ha preferit donar-li descans. La decisió reforça la idea que el tècnic protegeix els seus exjugadors del desgast innecessari

La presència de Raphinha i l'impacte al Barça

Raphinha sí que ha estat convocat pel Brasil. L'extrem del Barcelona viu un bon moment, però la seva inclusió es veu amb recel a la Ciutat Comtal. Els culers consideren que els seus jugadors sempre arriben més cansats després de les aturades. Álvarez va ser contundent: “Ancelotti està afavorint el Real Madrid i perjudicant el Barça”.

José Álvarez i Jota Jordi en el possible penal a Ferran
José Álvarez i Jota Jordi debatent sobre una jugada polèmica | Canva

La lectura és senzilla.  Mentre els cracks blancs descansen a Valdebebas, els blaugranes viatjaran milers de quilòmetres per disputar amistosos de preparació. Això suposa desgast físic, risc de lesions i pèrdua d'entrenaments en plena temporada.

Conseqüències per a la temporada

El calendari europeu és exigent, amb Champions, Copa i competicions internacionals. Els jugadors que s'estalvien viatges i partits amb la selecció guanyen descans i preparació específica als seus clubs. El Real Madrid, amb Mbappé, Bellingham i companyia, agraeix que els seus brasilers tinguin una pausa.

En canvi, el Barcelona de Flick afrontarà una situació diferent. Raphinha tornarà més carregat i amb risc de lesions. I si alguna cosa va aprendre el Barça la temporada passada és que les baixes pesen en els moments clau. Per això, la decisió d'Ancelotti genera tant d'enfadament a l'entorn culer. 

Un debat que continuarà

El mateix Ancelotti no ha donat explicacions públiques contundents. S'ha limitat a parlar de rotacions i oportunitats. Però a Espanya la lectura està marcada per la rivalitat eterna entre Barça i Madrid.  Qualsevol moviment que beneficiï un i perjudiqui l'altre genera sospites immediates.

En definitiva, la convocatòria brasilera ha reobert un debat de fons: és correcte que un seleccionador utilitzi les seves llistes per protegir jugadors del seu antic club? Per a José Álvarez la resposta és clara: Ancelotti ho ha fet, i el Barça és el gran damnificat.

