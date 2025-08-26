José Álvarez destapa l’estratègia de Carlo Ancelotti per perjudicar el Barça

Carlo Ancelotti ha tornat a encendre la polèmica internacional amb la seva darrera llista. Segons va revelar José Álvarez a El Chiringuito, el tècnic italià ha deixat fora els principals jugadors blancs. Ni Vinicius, ni Rodrygo, ni Militao han estat convocats per a la propera aturada. Tanmateix, sorprenentment, sí que hi apareix Raphinha, extrem del Barcelona.
El Brasil ja està classificat per al Mundial i, per tant, l'aturada servirà per fer proves. Però el moviment d'Ancelotti no és innocent. José Álvarez ha destapat que existeix una estratègia clara: protegir els jugadors del Real Madrid, evitant que acumulin minuts internacionals, i alhora mantenir a l'aparador Raphinha, que continua tenint un rol important a la canarinha.
Els absents del Real Madrid
L'absència de Vinicius és la que genera més soroll. El brasiler és, tot i les seves polèmiques, el gran referent ofensiu del Real Madrid. Tanmateix, Ancelotti ha decidit deixar-lo fora argumentant que no necessita demostrar res en partits intranscendents. El mateix passa amb Rodrygo, que continua sent important al Brasil.
Militao tampoc entra a la llista. El central, que es recupera d'una greu lesió, semblava preparat per tornar a la selecció. Però Ancelotti ha preferit donar-li descans. La decisió reforça la idea que el tècnic protegeix els seus exjugadors del desgast innecessari
La presència de Raphinha i l'impacte al Barça
Raphinha sí que ha estat convocat pel Brasil. L'extrem del Barcelona viu un bon moment, però la seva inclusió es veu amb recel a la Ciutat Comtal. Els culers consideren que els seus jugadors sempre arriben més cansats després de les aturades. Álvarez va ser contundent: “Ancelotti està afavorint el Real Madrid i perjudicant el Barça”.
La lectura és senzilla. Mentre els cracks blancs descansen a Valdebebas, els blaugranes viatjaran milers de quilòmetres per disputar amistosos de preparació. Això suposa desgast físic, risc de lesions i pèrdua d'entrenaments en plena temporada.
Conseqüències per a la temporada
El calendari europeu és exigent, amb Champions, Copa i competicions internacionals. Els jugadors que s'estalvien viatges i partits amb la selecció guanyen descans i preparació específica als seus clubs. El Real Madrid, amb Mbappé, Bellingham i companyia, agraeix que els seus brasilers tinguin una pausa.
En canvi, el Barcelona de Flick afrontarà una situació diferent. Raphinha tornarà més carregat i amb risc de lesions. I si alguna cosa va aprendre el Barça la temporada passada és que les baixes pesen en els moments clau. Per això, la decisió d'Ancelotti genera tant d'enfadament a l'entorn culer.
Un debat que continuarà
El mateix Ancelotti no ha donat explicacions públiques contundents. S'ha limitat a parlar de rotacions i oportunitats. Però a Espanya la lectura està marcada per la rivalitat eterna entre Barça i Madrid. Qualsevol moviment que beneficiï un i perjudiqui l'altre genera sospites immediates.
En definitiva, la convocatòria brasilera ha reobert un debat de fons: és correcte que un seleccionador utilitzi les seves llistes per protegir jugadors del seu antic club? Per a José Álvarez la resposta és clara: Ancelotti ho ha fet, i el Barça és el gran damnificat.