Hansi Flick molt pendent de la decisió d'un jugador: 'No esperaré fins a l'estiu'

El FC Barcelona ja comença a planificar els fitxatges de cara al proper estiu. Una de les posicions prioritàries a reforçar és la de pivot defensiu. Des de la marxa de Sergio Busquets, l'equip ha trobat solucions temporals, però necessita un jugador capaç de ser l'eix a l'esquema de Hansi Flick i que li pugui competir ara a Marc Casadó. Tot i això, els recursos econòmics limitats del club condicionen qualsevol operació.

Entre els grans noms que han estat a l'agenda del Barça destaca Joshua Kimmich, que sempre ha estat un somni per a Joan Laporta. El president culer veu a l'alemany el líder perfecte per al centre del camp de l'equip. Tot i això, les dificultats econòmiques del Barça han fet impossible abordar el seu fitxatge. L'esperança del club residia que Kimmich acabés contracte el juny del 2025 i pogués arribar gratis. Però el panorama ha canviat les últimes setmanes.

El ressorgiment de Kimmich al Bayern

Amb l'arribada de Vincent Kompany a la banqueta del Bayern, Joshua Kimmich ha recuperat el paper de peça clau a l'equip. L'alemany de 29 anys ha estat titular als 19 partits que el Bayern ha disputat aquesta temporada entre Bundesliga, Champions League i DFB Pokal. Ha jugat absolutament tots els minuts, sense ser substituït ni una sola vegada. És, de fet, el jugador amb més minuts acumulats al Bayern aquesta temporada.

El director esportiu del Bayern, Christoph Freund, ha deixat clar que el club treballa per assegurar la continuïtat de Kimmich. "Estem en bones negociacions", va assegurar Freund en declaracions recents. A més, ha afegit que l'objectiu del club és tancar tant la renovació de Kimmich com la de Jamal Musiala. "El nostre desig és tancar els dos acords com més aviat millor. L'important és que al final hi hagi un resultat positiu i renovin", va explicar el dirigent.

La postura de Kimmich: Decisió al gener

Joshua Kimmich, conscient de l'expectació que genera el futur, ha volgut aclarir la seva situació. En declaracions a la televisió alemanya ZDF, el jugador va assegurar: "No esperaré fins a l'estiu. M'asseuré amb el club aquest hivern i miraré de veure el panorama general. Al gener prendré la decisió correcta". Aquestes paraules han generat preocupació al Barça, que esperava poder negociar-hi a partir del gener.

La bona relació entre Kimmich i Kompany, sumada al seu estatus al Bayern, complica les opcions del Barça d'aconseguir el jugador. Tot i que l'internacional alemany havia deixat oberta la possibilitat de no renovar, sembla que el club bavarès té l'avantatge en aquestes negociacions.

La possible renovació de Kimmich, doncs, suposa un cop dur per als plans del Barça. A l'entorn culer ja es considerava l'alemany com el fitxatge estrella de l'estiu del 2025, però el canvi de guió obliga el club a buscar alternatives. Mentrestant, Hansi Flick continua insistint que el Barça necessita un pivot de garanties per consolidar el projecte esportiu.