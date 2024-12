Carlo Ancelotti contundent: Diversos missatges a Endrick, pitjor que mai

Endrick va arribar al Reial Madrid l'estiu passat amb l'etiqueta de futura superestrella, però la seva realitat està lluny de complir les expectatives. El jove davanter brasiler, que va impressionar a la seva etapa al Brasil, sembla haver perdut la confiança de Carlo Ancelotti. Els últims partits demostren que la seva situació a l'equip és cada cop més complicada.

El matx contra el Getafe semblava ser l'oportunitat ideal perquè Endrick tingués minuts i guanyés confiança. Amb el partit encarrilat des del primer temps, era lògic pensar que el brasiler tindria protagonisme. Tot i això, Ancelotti va decidir mantenir-lo a la banqueta, fins i tot després de fer-lo escalfar durant tota la segona meitat. Finalment, el jove no va jugar ni un sol minut.

La imatge d'Endrick després del partit va ser reveladora. Seriós i visiblement frustrat, es va quedar sobre la gespa del Santiago Bernabéu fent exercicis amb Antonio Pintus. Mentrestant, Carlo Ancelotti donava explicacions en roda de premsa. Després de ser preguntat per l'absència del davanter, el tècnic va ser contundent: "Què necessita Endrick? Treballar".

Desconfiança i manca d'oportunitats

Des de la seva titularitat en la derrota contra el Lille a la Champions, Endrick amb prou feines ha comptat per a Ancelotti. En els últims nou partits, el brasiler només ha jugat 29 minuts, quedant-se sense participar en sis. Aquesta dada contrasta amb les expectatives que va generar el seu fitxatge i amb les oportunitats que reben altres jugadors a la seva posició.

El tècnic italià sembla tenir clar que Endrick no està llest per assumir un paper important a l'equip. I és que el míster merengue encara no veu el brasiler prou madur per adquirir més protagonisme, una cosa similar al que passa amb Arda Güler. La prioritat de l'entrenador sembla recuperar la millor versió de Mbappé, que acumula minuts fins i tot en partits decidits.

Gestió qüestionable dels canvis

La gestió d'Ancelotti al partit contra el Getafe va deixar dubtes, no només per l'absència d'Endrick, sinó per decisions qüestionables en els canvis. Tot i poder realitzar fins a sis substitucions a causa d'un cop patit per Bellingham, el tècnic només en va utilitzar dos. El canvi de Rodrygo per Modric, per exemple, va generar crítiques, ja que s'esperava l'entrada d'Endrick en lloc del brasiler.

Endrick va arribar al Reial Madrid com una aposta de futur, però el seu desenvolupament es podria veure afectat si segueix sense comptar per a Ancelotti. Tot i que el tècnic italià és conegut pel conservadorisme amb els joves, el cas d'Endrick podria agreujar la situació si no rep oportunitats. El brasiler necessita minuts per demostrar-ne la vàlua i recuperar la confiança. Tot i això, amb un tècnic que prioritza resultats immediats, sembla complicat que Endrick pugui revertir la seva situació a curt termini. Per ara, el missatge d'Ancelotti és clar: treballar més i esperar la seva oportunitat, encara que aquesta sembla llunyana.