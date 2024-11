Robert Lewandowski sentencia i deixa molts en evidència: 'Ara sabem...'

L'ariet polonès està vivint un moment espectacular i el seu començament de temporada és superlatiu sumant 20 gols en 17 partits de Lliga i Champions. Xifres que donen un mèrit enorme als 37 anys, està vivint una segona joventut.

En una entrevista a The Athletic fa un repàs ràpid sobre com es troba l'equip, cosa que va suposar l'arribada d'Hansi Flick, la millora física i de rendiment de tots els jugadors i el sorprenent nivell de Lamine Yamal sent tan jove.

Lewandowski es pronuncia i deixa missatges clars

El polonès declara que aquesta temporada la preparació física és una de les claus per a la millora grupal de l'equip. "Tots els membres del club ho estan fent millor. Nosaltres, els jugadors, ho estem fent molt bé al camp, també crec que tots ens sentim més forts".

“Quan tens aquesta preparació física que tenim ara, no necessites preocupar-te per mantenir les exigències físiques del joc i després pensar també com vèncer el teu rival. Ara sabem que estem bé, tenim la potència i les cames per fer el que necessitem”.

I és que moltes vegades es va acusar Xavi de no tenir ben preparat l'equip físicament i per això queia a partir del minut 60, cosa que no està succeint aquesta temporada.

L'arribada de Flick i el que va suposar

I és que més enllà de l'edat, Robert va coincidir amb Hansi al Bayern campió del sextet el 2020 i aquí es va veure la millor versió del davanter polonès marcant més de 50 gols a la temporada i sent el màxim golejador en totes les competicions.

Robert valora molt positivament l'arribada del tècnic alemany: "Quan vaig saber que Hansi venia al Barça, em vaig posar molt feliç perquè sabia què passaria. He treballat molt amb Hansi i no necessitem parlar gaire: ens entenem molt bé i no necessitem massa paraules. Quan intenta explicar alguna cosa, puc entendre immediatament la manera com vol convèncer-nos per jugar, aquesta és una de les coses que més m'agrada”.

Lewandowski i el consell als joves

Lewandowski actua com un capità sense braçalet i dóna aquest consell als jugadors joves de l'equip: "Tot talent jove necessita tenir el desafiament de no només arribar al cim del futbol, sinó romandre-hi. I per a mi, avui dia, pot ser fins i tot més difícil que abans”.

"Ara tens les xarxes socials, futbolistes amb diners des de molt joves, potser guanyes alguns títols i tens molta gent que diu que ets genial... tot això pot ser difícil de processar. Si no es construeix la mentalitat en el moment adequat, més endavant, pot ser complicat entendre les situacions més difícils”.

El polonès és un líder dins i fora del camp i al seu cap passa per seguir fins al 2026 al Barça, club on va somiar jugar i on se sent molt feliç com diu a l'entrevista.