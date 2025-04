La sorpresa de Carlo Ancelotti en l'11 inicial de la final de la Copa del Rei

El Real Madrid i el FC Barcelona es veuran les cares a la final de la Copa del Rei aquest dissabte a La Cartuja. Un Clàssic en l'escenari més imponent i en el moment més decisiu de la temporada. Amb tot en joc i sense marge per a errors, cada decisió d'Ancelotti és analitzada al mil·límetre per premsa, afició i rivals. Però n'hi ha una que ha cridat especialment l'atenció: l'elecció del lateral esquerre.

Durant la setmana prèvia al duel, les especulacions sobre qui ocuparia aquesta posició es van multiplicar. Després de la lesió d'Eduardo Camavinga en el partit contra el Leganés, el tècnic italià es va veure obligat a improvisar. Molts esperaven que Fran García, jugador del planter i habitual suplent, tingués la seva gran oportunitat. No obstant això, no serà així.

| Canva

El pla que es va trencar per lesió

La baixa de Camavinga va canviar els plans originals. El jove francès estava previst com a titular en aquesta posició, aportant equilibri defensiu i capacitat de sortida amb pilota. Però la seva lesió va deixar un buit complicat de cobrir. Ancelotti, que ha demostrat al llarg de la seva carrera una gran fidelitat als jugadors experimentats, tenia una decisió a prendre.

En aquest context, la balança va començar a inclinar-se cap a un jugador que ha passat per les ombres durant gran part del curs, qüestionat fins i tot en més d'una ocasió, però que sempre ha comptat amb el suport de l'entrenador quan arriba l'hora de la veritat.

L'experiència com a factor clau

L'italià ho tenia clar: en una final com aquesta, l'experiència pesa més que qualsevol altra cosa. I per això, en els últims entrenaments de la setmana, va posar a prova el jugador que més confiança li ha generat en moments importants en temporades anteriors. Les sensacions van ser bones, el ritme competitiu era l'adequat, i la decisió va quedar segellada.

| Real Madrid, XCatalunya, YouTube

“Aquest tipus de partits no es guanyen només amb cames joves, es guanyen amb cap fred i jerarquia al camp”, diuen des de dins del vestidor blanc. I això és precisament el que ha pesat en la balança del cos tècnic.

Una alineació amb poques sorpreses... llevat d'una

La resta de l'onze es manté dins del que s'esperava: Valverde actuarà com a lateral dret, mentre que Rüdiger i Asencio seran la parella de centrals. Al centre del camp s'espera una configuració més clàssica, amb quatre migcampistes per contenir el Barça a la medul·lar, encara que sempre amb la incògnita de si Bellingham actuarà més com a enllaç o com a interior.

En atac, els de sempre. Sense grans sorpreses. El dubte continua sent si Ancelotti mourà l'esquema durant el partit o si optarà per mantenir l'estructura sòlida durant els 90 minuts. L'únic clar és que, una vegada més, la final es decidirà en els detalls.

La sorpresa al lateral esquerre

I entre aquests detalls, el que ha generat més conversa ha estat precisament l'elecció per al lateral esquerre. Perquè si bé tots donaven per fet que seria Fran García qui s'estrenaria en una gran final, Ancelotti ha preferit recórrer al jugador que millor coneix aquest tipus d'escenaris. Un futbolista que ha disputat Clàssics, partits de Champions, i que ja sap què és aixecar títols vestit de blanc.

Finalment, després d'una setmana d'incertesa, proves físiques i dubtes interns, l'elegit per ser titular aquest dissabte a la final de Copa del Rei contra el Barça serà Ferland Mendy.