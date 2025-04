El tuit de Vinicius que se li gira en contra en ser eliminat a la Champions League

La temporada europea del Real Madrid ha acabat de manera abrupta i decebedora, molt abans del que s'esperava per a un club acostumat a conquerir títols continentals. Aquest desenllaç ha generat un context peculiar per a un dels seus jugadors més mediàtics, el comentari recent del qual a les xarxes socials li ha jugat una mala passada després de l'eliminació de la Champions League.

L'eliminació del Real Madrid als quarts de final de la Champions League davant l'Arsenal ha generat una forta sacsejada dins de l'entorn madridista. Després de caure 1-5 en el global de l'eliminatòria, les crítiques han apuntat directament cap a les figures clau de l'equip, especialment cap a aquells cridats a liderar en moments complicats.

| Real Madrid

Un d'aquests protagonistes, Vinicius Jr., ha vist com un tweet seu publicat fa setmanes s'ha convertit en motiu de burla i crítica després d'aquest entrebanc europeu. El brasiler va reaccionar amb ironia a una pancarta que aficionats de l'Atlètic de Madrid van mostrar durant els vuitens de final, afirmant que "Aquest any sí" aconseguirien la Champions. Vinicius va respondre llavors amb un "Aquest any no", després d'eliminar l'Atlètic en una eliminatòria marcada per la tensió i les decisions arbitrals controvertides.

Vinicius, amb més protagonisme a les xarxes socials que al camp

El que en el seu moment semblava una resposta enginyosa de l'atacant brasiler s'ha convertit ara en una arma de doble tall. Des d'aquell polèmic tuit, Vinicius ha disputat 7 partits amb el Real Madrid i el seu rendiment no ha complert amb les expectatives. Amb prou feines ha aconseguit anotar 2 gols, un d'ells precisament davant l'Arsenal, però totalment irrellevant en el desenvolupament global de l'eliminatòria.

A més dels gols, el seu aportament ofensiu ha estat significativament menor, amb un evident descens en la creació d'ocasions clares de perill, cosa que preocupa tant al cos tècnic com a l'afició blanca. Aquestes dades, sumades a l'eliminació en Champions, han desfermat crítiques cap al brasiler en diversos sectors del madridisme.

El polèmic tweet que ara pesa

L'ironia de la situació és evident. El tweet de Vinicius s'ha tornat en contra seva, amb milers d'usuaris a les xarxes socials recordant-li ara que aquest any, en efecte, tampoc serà el del Real Madrid. Aquest gir inesperat del destí ha amplificat les burles cap al jugador i el club, cosa que mai passa desapercebuda en l'entorn del futbol espanyol, sempre atent a aquest tipus de situacions.

El missatge del brasiler ha superat els 6,5 milions de visualitzacions, cosa que evidencia el gran impacte mediàtic que ha tingut aquest episodi a les xarxes socials, convertint una simple frase en un dels memes de la temporada europea.

Davant aquesta situació, molts aficionats comencen a qüestionar-se si el brasiler realment pot liderar l'equip en moments decisius, especialment ara que el club ha de reflexionar profundament sobre la seva plantilla i estratègia esportiva.