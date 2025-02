Declaracions sorprenents d'Ilaix Moriba i el Barça: 'Em...'

Als seus 22 anys, Ilaix Moriba ha viscut un viatge ple d'alts i baixos des que va deixar el FC Barcelona el 2021. Format a La Masia i considerat una de les grans promeses del club, el migcampista guineà va optar per canviar d'aires a la recerca d'un millor contracte i més oportunitats. No obstant això, la seva sortida del conjunt blaugrana va marcar l'inici d'un periple complicat que el va portar a reconèixer públicament el seu error.

En una recent entrevista, Ilaix va confessar amb sinceritat: "Em vaig equivocar sortint del Barça", unes paraules que reflecteixen el pesar per una decisió que, lluny d'impulsar la seva carrera, la va submergir en una sèrie de cessions i retrocessos.

| YouTube, FC Barcelona, XCatalunya

Del somni blaugrana a un futur incert

Sota la direcció de Ronald Koeman, Ilaix va aconseguir consolidar-se en el primer equip del Barça amb tan sols 18 anys. El tècnic neerlandès confiava en ell i li va recomanar renovar, però el jove futbolista va optar per acceptar una oferta del Red Bull Leipzig. El traspàs, valorat en 16 milions d'euros, va suposar un cop tant per al club com per al mateix jugador.

Des de llavors, la seva carrera ha estat una constant lluita per recuperar la seva millor versió. A Alemanya no va aconseguir consolidar-se, i després de només cinc mesos, va ser cedit al València. Tot i tenir algunes oportunitats, el seu valor de mercat va començar a desplomar-se. Va tornar a ser cedit al conjunt txe, però el seu protagonisme mai va ser l'esperat.

Una caiguda en picat i la recerca de redempció

El gener de 2024, el Getafe es va convertir en el seu nou destí, novament en qualitat de cedit. El seu valor de mercat, que en la seva etapa al Barça va assolir els 25 milions d'euros, havia caigut fins als 3 milions. Malgrat els alts i baixos, Ilaix mai va deixar de buscar una oportunitat per rellançar la seva carrera. Finalment, el Celta de Vigo li va oferir la continuïtat que tant anhelava.

En el conjunt gallec, el guineà ha tornat a sentir-se futbolista. "Sóc feliç al Celta. Aquí he trobat la regularitat que tant necessitava", va declarar. No obstant això, també va reconèixer el dur cop emocional que va suposar la seva sortida del Barça: "Per un moment vaig pensar que s'acabava tot".

| F.C. Barcelona

Un camí que va facilitar l'arribada de Gavi

Curiosament, la marxa de Ilaix Moriba va obrir la porta a una altra joia de la pedrera blaugrana: Gavi. Després de la sortida del guineà, el migcampista andalús es va convertir en una peça clau en l'esquema de Koeman i posteriorment de Xavi Hernández. El que podria haver estat el gran salt d'Ilaix es va transformar en la consagració d'un nou talent.

Avui, Ilaix Moriba busca reconstruir la seva carrera i demostrar que encara té el talent que en el seu dia va meravellar l'afició culer. La seva història serveix com una lliçó per a molts joves futbolistes: en el món del futbol, de vegades, la paciència i la fidelitat a un projecte poden ser claus per assolir l'èxit.