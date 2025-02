El Málaga es fixa en un futbolista de l'Sporting de Gijón per a la pròxima temporada

Amb el mercat de fitxatges d'estiu 2025 no tan llunyà com pot semblar, el Màlaga CF ja comença a moure les seves peces a la recerca de reforçar la seva plantilla a LaLiga Hypermotion. Un dels noms que sona amb força des de La Rosaleda és el de Víctor Campuzano, davanter del Real Sporting de Gijón, el contracte del qual expira el pròxim 30 de juny. Aquest interès no només reflecteix l'ambició del Màlaga per consolidar-se a Segona, sinó també les oportunitats que obre la situació contractual del català.

Un davanter amb projecció al Molinón

Víctor Campuzano, ex de l'Espanyol i a qui també li diuen ‘Campu’, s'ha convertit en un recurs valuós per a l'Sporting de Gijón sota la direcció de Rubén Albés, encara que no com a titular habitual. Als seus 27 anys, el davanter ha participat en 25 dels 27 partits de la temporada 2024-2025 a LaLiga Hypermotion, sumant 5 gols i 1 assistència en 892 minuts. Les seves estadístiques revelen una mitjana de 0.5 gols per partit, amb un impacte molt interessant com a revulsiu des de la banqueta, especialment en partits clau com l'empat davant l'Elx, on va marcar el gol de l'empat al minut 82.

La seva versatilitat, jugant com a davanter centre, segon punta o fins i tot per les bandes, el fa un perfil apetible per a equips a la recerca de dinamisme ofensiu.

No obstant això, el seu rol secundari i les lesions que han marcat la seva carrera —com una lesió muscular que el va deixar fora al novembre de 2024— han generat incertesa sobre la seva continuïtat a Gijón. Amb el seu contracte acabant al juny, l'Sporting no ha avançat en negociacions de renovació, cosa que el converteix en un objectiu accessible per a altres clubs com a agent lliure.

L'interès estratègic del Màlaga

El Màlaga, situat al 14è lloc de LaLiga Hypermotion amb 35 punts després de 27 jornades —a set punts del descens, liderat pel CD Eldense amb 28—, veu en Campuzano una oportunitat per reforçar el seu atac sense gastar en una transferència. L'equip de Sergio Pellicer, que no va realitzar moviments al mercat d'hivern i ha depès en gran mesura de Dioni (7 gols aquesta temporada), necessita un davanter amb experiència per assegurar la permanència i aspirar a escalar posicions.

Segons rumors publicats a La Nueva España, Loren Juarros, director esportiu del Màlaga, ja va temptejar la seva situació el 2023, quan el club va descendir a Primera Federació, i fins i tot va intentar una cessió que no va prosperar.

Campuzano encaixa en l'estil de Pellicer, que prioritza jugadors polivalents i treballadors en la pressió alta. La seva arribada gratuïta seria un cop mestre per a les finances malaguenyes, especialment si es concreten sortides com la d'Antoñito Cordero, el contracte del qual també expira al juny i la renovació del qual està a l'aire. A la classificació de Segona, el Màlaga es troba a mig camí entre la salvació i els llocs de playoffs.

Un escenari competitiu a Segona Divisió

La lluita per la permanència i l'ascens a LaLiga Hypermotion està al roig viu. L'Sporting, amb 9 victòries, 10 empats i 8 derrotes, acumula 34 gols a favor i 30 en contra, mostrant una solidesa que podria veure's afectada si perd Campuzano. Jugadors com Jordy Caicedo i Jonathan Dubasin han portat el pes ofensiu, però la falta de profunditat a l'atac ha obligat Albés a dependre de recanvis com ‘Campu’. Si Gijón no renova el davanter, podria arriscar-se a debilitar la seva aspiració als playoffs, especialment amb rivals com Mirandés (1r, 48 punts) i Racing de Santander (2n, 48 punts) dominant la part alta.

Per la seva banda, el Màlaga necessita estabilitat després d'un inici irregular, amb set victòries, 14 empats i sis derrotes, marcant 28 gols i rebent-ne altres 28. L'arribada de Campuzano podria complementar Dioni, aportant experiència i gol en moments decisius, com el seu gol decisiu contra el Màlaga al desembre de 2024 al Molinón. No obstant això, el seu historial de lesions —que inclou diverses absències per problemes musculars— serà un factor a considerar per als tècnics malaguenys.

Quines opcions té Campuzano?

El davanter, format a les categories inferiors del Real Madrid, Espanyol i Sporting, ha expressat el seu desig de continuar a Gijón, però reconeix que la falta d'una oferta de renovació l'obre a noves oportunitats. Publicacions a X d'aficionats sportinguistes mostren divisió: alguns defensen retenir-lo per la seva experiència, mentre altres creuen que el seu rendiment irregular no justifica una renovació.

A Màlaga, en canvi, l'afició veu amb entusiasme la seva possible arribada, considerant la seva capacitat per brillar a Segona, com ho demostren els seus 15 gols en les últimes dues campanyes amb l'Sporting.

| Sporting de Gijón

Si el Màlaga aconsegueix la permanència —objectiu primordial amb set jornades restants—, Campuzano podria ser una peça clau per consolidar el seu projecte. La seva experiència en clubs d'elit i la seva capacitat per decidir partits el converteixen en un reforç ideal, encara que el seu estat físic seguirà sent un punt d'atenció. Per a l'Sporting, perdre'l gratis seria un revés, però el seu rol secundari podria facilitar la decisió de deixar-lo marxar.

Un estiu decisiu per a ambdós clubs

Amb el mercat estival 2025 acostant-se, el Màlaga té una oportunitat única de fitxar un davanter experimentat sense cap cost, mentre que l'Sporting ha de decidir si aposta per renovar Campuzano o busca reemplaçar-lo.