Michel pren una decisió desesperada en atac: l'afició del Girona dubta

El Girona FC no travessa el seu millor moment; ja que, després d'un inici de temporada il·lusionant, l'equip ha caigut a la taula. Ara es troba en l'onzena posició amb 31 punts en 24 jornades. En els últims cinc partits només ha aconseguit una victòria.

Aquesta mala ratxa ha generat dubtes en l'afició; així doncs, el partit d'avui contra el Real Madrid, que es jugarà a les 16:15 hores, suposa un repte difícil. El conjunt blanc està en tercera posició amb 51 punts i arriba amb la necessitat de sumar. Amb el Barcelona i l'Atlètic de Madrid per sobre, no poden permetre's errors.

Un onze amb sorpreses

Míchel ha sorprès amb la seva alineació per enfrontar-se al Real Madrid; Gazzaniga serà el porter titular, confiant en la seva experiència sota els pals. La defensa estarà composta per Daley Blind al lateral esquerre, Arnau com a capità a la dreta, i una parella de centrals formada per David López i Krejci. La solidesa defensiva serà clau davant un equip amb tant poder ofensiu com el Madrid.

| Real Madrid

Al centre del camp, Romeu serà el pivot encarregat de la contenció, acompanyat per Donny Van de Beek i Iván Martín. La gran absència és Yangel Herrera, sancionat, la qual cosa podria afectar l'equilibri de l'equip. Tot i això, Míchel ha optat per mantenir Arthur Melo a la banqueta, una decisió que genera debat entre l'afició.

Les bandes estaran ocupades per Tsygankov i Miguel, aquest segon sent només la seva posició de partida; ja que la seva polivalència dins del terreny de joc és més que coneguda. No obstant això, la gran sorpresa arriba a la davantera. Míchel ha decidit col·locar Danjuma com a '9', deixant a la banqueta Abel Ruiz, el davanter natural de l'equip.

Decisió desesperada?

L'elecció de Danjuma com a referència ofensiva ha generat dubtes; ja que el neerlandès, cedit pel Villarreal, és un extrem i no té l'experiència necessària per jugar com a punta. La seva presència podria aportar velocitat i mobilitat, però també podria afectar la presència a l'àrea. La decisió de Míchel sembla un intent desesperat per canviar la dinàmica de l'equip.

| Girona FC

Abel Ruiz, qui ha estat relegat a la banqueta, és un '9' natural amb capacitat de rematada i joc d'esquena. La seva suplència ha sorprès l'afició, que esperava veure'l a l'onze titular. En els últims partits, el Girona ha mostrat problemes de cara al gol, i aquesta aposta de Míchel podria ser un risc innecessari.

El Girona es juga molt en aquest partit, ja que una derrota podria agreujar la crisi de resultats. L'afició espera que Míchel encerti amb les seves decisions. El rendiment de Danjuma a la davantera serà clau per al futur de l'equip; i si l'experiment no funciona, podria ser una decisió molt costosa per a Míchel.