Decisió sorprenent de Míchel amb un missatge clar a quatre jugadors del Girona

No corren temps bons al nord de Catalunya. El Girona suma tres derrotes consecutives (cinc en els últims sis partits) que l'han allunyat dels llocs europeus fins al punt de començar la jornada en el tretzè lloc de la taula classificatòria de LaLiga. Míchel vol aixecar el seu equip per abandonar aquesta dinàmica negativa com més aviat millor i per això s'ha decantat per fer alguns relleus importants en el seu esquema inicial en la visita del Celta de Vigo, un rival directe.

I és que hi ha un tòpic en el futbol que diu que quan les coses van bé no cal canviar-les. Però, per aquesta regla de tres, quan alguna cosa no funciona, s'ha de modificar. I això és precisament el que ha decidit fer el tècnic madrileny, que ha deixat a la banqueta fins a quatre titulars. Aquesta determinació, això sí, ha aixecat algunes crítiques entre els seguidors del Girona.

| @gironafc

S'acosta l'hora del partit (14 hores) i el club gironí ja ha fet oficial el seu onze inicial. Gazzaniga es manté a la porteria amb la línia de tres centrals també intacta: David López, Krejci i Daley Blind. Miguel Gutiérrez i Arnau Martínez tampoc han rebut el càstig de Míchel. Oriol Romeu repeteix com a titular, però això no ha acabat d'agradar al respectable, al qual no li convenç en pivot d'Ulldecona. I a partir d'aquí és on arriben els canvis.

I és que s'han quedat a la banqueta jugadors del calibre de Danjuma, Asprilla, Van de Beek i Iván Martín. Un clar avís per part del míster que, si no pugen el nivell mostrat en els últims duels, no tenen cabuda en el seu onze inicial. Per molt nom que tinguin. Tornen a l'onze Bryan Gil, Yangel Herrera i Miovski i completa l'onze Viktor Tsygankov.

El duel davant el Celta, clau

Un dels equips que s'ha beneficiat de la davallada del Girona ha estat precisament el celeste, qui l'ha avançat a la taula classificatòria. I és que els de Claudio Giráldez es troben en un estat de forma molt positiu, amb 2 victòries i 1 empat en els seus tres últims compromisos. No obstant això, és només un punt el que els supera, perquè, en cas de triomf gironí, els catalans tornarien a superar-lo. De fet, una victòria els empenyeria de forma momentània cap a la desena posició, a un únic punt d'Europa.

De fet, l'estadística històrica està a favor del Girona, ja que són quatre duels consecutius sense caure derrotats davant els gallecs, la millor de tots els temps. A més, dels últims quatre enfrontaments de lliga disputats a Montilivi, els del nord de Catalunya només han caigut en una ocasió.