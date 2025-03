Sorprendente decisión de Míchel con claro mensaje a cuatro jugadores del Girona

No corren tiempos buenos en el norte de Catalunya. El Girona suma tres derrotas consecutivas (cinco en los últimos seis partidos) que lo han alejado de los puestos europeos hasta tal punto de comenzar la jornada en el decimotercer puesto de la tabla clasificatoria de LaLiga. Míchel quiere aupar a su equipo a abandonar esta negativa dinámica cuanto antes mejor y por eso se ha decantado por hacer algunos relevos importantes en su esquema inicial en la visita del Celta de Vigo, un rival directo.

Y es que hay un tópico en el fútbol que dice que cuando las cosas van bien no hay por qué cambiarlas. Pero, por esta regla de tres, cuando algo no funciona, debe modificarse. Y eso es precisamente lo que ha decidido hacer el técnico madrileño, que ha dejado en la banca hasta a cuatro titulares. Esta determinación, eso sí, ha levantado algunas críticas entre los seguidores del Girona.

| @gironafc

Se va acercando la hora del partido (14 horas) y el club gerundense ya ha hecho oficial su once inicial. Gazzaniga se mantiene en la portería con la línea de tres centrales también intacta: David López, Krejci y Daley Blind. Miguel Gutiérrez y Arnau Martínez tampoco han recibido el castigo de Míchel. Oriol Romeu repite como titular, pero eso no ha terminado de agradar al respetable, al que no le convence en pivote de Ulldecona. Y a partir de aquí es donde llegan los cambios.

Y es que se han quedado en el banquillo jugadores del calibre de Danjuma, Asprilla, Van de Beek e Iván Martín. Un claro aviso por parte del míster de que, si no suben el nivel mostrado en los últimos duelos, no tienen cabida en su once inicial. Por mucho nombre que tengan. Retornan al once Bryan Gil, Yangel Herrera y Miovski y completa el once Viktor Tsygankov.

El duelo frente al Celta, clave

Uno de los equipos que se ha beneficiado del bajón del Girona ha sido precisamente el celeste, quien le ha adelantado en la tabla clasificatoria. Y es que los de Claudio Giráldez se encuentran en un estado de forma muy positivo, con 2 victorias y 1 empate en sus tres últimos compromisos. Sin embargo, es apenas un punto el que los supera, porque, en caso de triunfo gerundense, los catalanes volverían a superarle. De hecho, una victoria les empujaría de forma momentánea hacia la décima posición, a un único punto de Europa.

De hecho, la estadística histórica está a favor del Girona, pues son cuatro duelos consecutivos sin caer derrotados frente a los gallegos, la mejor de todos los tiempos. Además, de los últimos cuatro choques ligueros disputo en Montilivi, los del norte de Catalunya tan solo han caído en una ocasión.