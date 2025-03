L'Atlético de Madrid vol pescar a la lliga portuguesa

L'Atlètic de Madrid continua treballant en la planificació de la seva plantilla per a la pròxima temporada i ha posat el focus en el futbol portuguès per reforçar una de les seves posicions clau. Diego Simeone ha identificat la necessitat de reforçar el lateral esquerre i ha fixat la seva atenció en un jove talent que està destacant a la Primeira Liga. A més, és un vell conegut del futbol espanyol, ja que, a més d'haver nascut aquí, també va passar per diverses de les més prestigioses pedreres de les nostres fronteres; entre elles, la del Madrid.

Segons va informar Rubén Uria, l'home elegit és Álvaro Carreras, qui ja ha estat relacionat prèviament també amb el Barça, entre molts altres clubs de l'elit europea. El gallec de 21 anys ha explotat aquesta temporada al Benfica. Va demostrar el seu talent, per exemple, en el duel de Champions en què el seu equip es va enfrontar als blaugranes; Álvaro Carreras va ser un autèntic punyal pel flanc esquerre.

| @slbenfica

Un lateral amb projecció i experiència

Als seus 21 anys, Álvaro Carreras s'ha convertit en una de les grans revelacions del futbol portuguès. Formant-se a la pedrera del Real Madrid, el lateral esquerre va fer el salt al Manchester United el 2020, però després de diverses cessions en clubs com Preston North End i Granada CF, el Benfica va decidir apostar per ell l'estiu passat, pagant 6 milions d'euros per fer-se amb els seus serveis. En la present temporada, el jove espanyol ha disputat 38 partits oficials, anotant 3 gols i repartint 5 assistències, consolidant-se com una peça clau en l'esquema de l'equip lisboeta.

L'Atlètic de Madrid busca un lateral esquerre amb característiques ofensives, però que també posseeixi la solidesa defensiva necessària per encaixar en l'esquema de Simeone. Carreras s'adapta a la perfecció a aquest perfil: és un jugador amb gran recorregut, capaç d'afegir-se a l'atac amb efectivitat, però sense descuidar les seves responsabilitats en defensa. La seva polivalència també li permet desempenyar-se com a carriler en una línia de cinc, un factor determinant per al 'Cholo', qui sol alternar entre diferents sistemes tàctics.

A més, la competència al Benfica ha permès que Carreras creixi a nivell competitiu, enfrontant-se a alguns dels millors equips d'Europa a la Champions League. Això ha fet que el seu valor de mercat augmenti considerablement, atraient l'atenció de diversos clubs europeus.

Una operació viable per a l'Atlètic

El fitxatge de Carreras no serà senzill, però l'Atlètic de Madrid confia que pot tancar l'operació amb una oferta convincent. El Benfica va pagar 6 milions d'euros per ell, i encara que la seva cotització ha augmentat, la seva sortida no estaria descartada si els colchoneros presenten una proposta atractiva, tal com informa El Nacional. El club lisboeta és conscient que podria obtenir un benefici econòmic interessant, cosa que facilitaria les negociacions.

D'altra banda, a l'Atlètic de Madrid la situació al lateral esquerre és una de les preocupacions de Simeone. Javi Galán no ha aconseguit assentar-se com a titular indiscutible, cosa que ha portat la direcció esportiva a buscar alternatives al mercat. Carreras encaixa en el perfil de jugador jove amb marge de millora, però amb la qualitat suficient per aportar des del primer dia.