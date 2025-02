Gerard Piqué confessa el veritable motiu de la seva sortida del Barça

Gerard Piqué, un dels defensors més icònics en la història del FC Barcelona, va sorprendre el món del futbol quan va anunciar la seva retirada el novembre de 2022. Malgrat el seu fort vincle amb el club i el seu lideratge al vestidor, l'excapità blaugrana va decidir fer un pas al costat en plena temporada. Ara, en una recent entrevista amb Íker Casillas al programa 'Bajo los Palos', el mateix Piqué ha revelat el veritable motiu de la seva sortida, aclarint dubtes i rumors sobre la seva inesperada decisió.

El mateix exemple que Carles Puyol

En la conversa amb Casillas, Piqué va ser sincer i directe sobre el motiu que el va portar a prendre la decisió de retirar-se en plena temporada. "Al Barça jo sempre jugava de titular, sempre em sentia important i sempre vaig pensar que en el moment que això no succeís, jo me n'aniria", va confessar l'exfutbolista. La seva mentalitat sempre va ser aportar a l'equip, i quan va sentir que el seu rol començava a diluir-se i que podia convertir-se en una càrrega, va decidir fer el pas definitiu.

| @ibaillanos

La decisió no va ser sobtada. Segons Piqué, feia anys que reflexionava sobre el moment adequat per deixar el futbol professional. "Pensava que, sigui el moment que sigui i la situació que sigui, ho deixaria perquè no tenia la necessitat de seguir jugant i ja ho havia donat tot", va afegir. Aquestes paraules reflecteixen la determinació d'un jugador que sempre ha pres decisions amb convicció, sense deixar-se portar per la pressió externa.

La por al "dia després" i la Kings League

L'excentral també va confessar que, com molts futbolistes, sentia una por latent sobre el que vindria després de penjar les botes. "Vaig parlar molt amb Puyol, que per a mi és gairebé com un germà, i tenia por del dia després. Sempre hi ha aquesta por del dia que penges les teves botes i canvia la teva vida, tota la teva rutina".

No obstant això, el moment en què el seu rol a l'equip va començar a canviar va coincidir amb l'aparició d'una idea revolucionària: la Kings League. Durant la pretemporada del Barcelona als Estats Units, Piqué va començar a esbossar els primers conceptes de la competició de futbol que ha revolucionat l'entreteniment esportiu. "Tinc encara a l'aplicació de notes el desglossament de tota aquesta idea que vaig fer en un viatge de pretemporada de Barcelona als Estats Units", va revelar.

Amb la seva empresa Kosmos, Piqué ja havia incursionat en l'organització d'esdeveniments esportius i el món del streaming. Projectes com el Mundial de Globos juntament amb Ibai Llanos o la seva participació en la 'Velada del Año' el van portar a veure una oportunitat clara de fusionar el futbol amb l'ecosistema digital dels creadors de contingut. "Sincerament, no pensava que seria tan gran com ha estat. Però sí que pensava que seria una cosa que funcionaria", va admetre.

| TV3

Un nou llegat més enllà del futbol

Avui dia, la Kings League s'ha consolidat com un fenomen global, amb milions d'espectadors i un creixement exponencial. El que va començar com una idea en un vol de pretemporada s'ha convertit en un model d'entreteniment esportiu que ha captat l'atenció de grans figures del futbol i de la comunitat digital.

Gerard Piqué ha demostrat que el seu llegat no només estarà en els trofeus guanyats amb el Barcelona i la selecció espanyola, sinó també en la seva capacitat d'innovar i transformar l'esport. La seva sortida del Barça no va ser només el final d'una etapa, sinó l'inici d'una nova era en la seva carrera, on continua deixant empremta en el món del futbol, encara que des d'una perspectiva diferent.