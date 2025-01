S'obre una altra porta per a Frenkie de Jong al gener, solució definitiva per al Barça

El futur de Frenkie de Jong torna a centrar totes les mirades en el FC Barcelona. El migcampista neerlandès, fitxat el 2019 després de la seva espectacular irrupció a l'Ajax, experimenta ara una situació molt diferent a la somiada quan va aterrar al Camp Nou. Amb contracte fins al juny de 2026 i un valor de mercat que ronda els 45 milions d'euros —lluny dels 90 que va assolir al desembre de 2019—, De Jong amb prou feines està tenint minuts en la present campanya sota les ordres de Hansi Flick.

Les seves estadístiques aquest curs confirmen la poca confiança que el tècnic alemany li ha atorgat: en 13 partits oficials (8 de LaLiga i 5 de Champions), el centrecampista només ha sumat 362 minuts, anotant un únic gol i repartint una sola assistència. És, de fet, el segon centrecampista menys utilitzat, només per davant de Gavi, que es va perdre diverses jornades per lesió. Aquestes xifres contrasten amb les acumulades en temporades anteriors, on De Jong solia rondar els 3.000 minuts anuals i es consolidava com un dels referents en la medul·lar blaugrana. No obstant això, els canvis a la banqueta i l'arribada de nous reforços han provocat un paper secundari que ni el futbolista ni el propi club semblen disposats a perllongar.

| FCB

La necessitat econòmica i la urgència esportiva

El FC Barcelona es troba immers en un escenari financer delicat. L'ajust als límits salarials de LaLiga exigeix una disminució de la massa salarial, objectiu per al qual la sortida de De Jong es considera prioritària. A més d'aquest alleujament econòmic, el club persegueix obrir espai per a possibles incorporacions al mercat d'hivern. L'elevada fitxa del migcampista neerlandès suposa un dels majors llasts per a l'economia culé, per la qual cosa la seva sortida es valora com la solució idònia.

Les circumstàncies esportives també empenyen en la mateixa direcció. De Jong no entra en els plans de Flick, qui ha relegat al neerlandès a un segon pla. Als seus 27 anys, el futbolista no pot permetre's un rol residual, ja que desitja seguir creixent i competint en l'elit. Durant els últims mesos, el seu compromís amb el Barça ha estat inquebrantable, però la falta d'oportunitats actuals resulta difícil d'assumir.

| FC Barcelona, Sara Gordon - FC Barcelona

Bayern de Munic: el destí més probable

Entre els clubs que han manifestat interès en De Jong, el Bayern de Munic pren força, segons informa El Nacional. El gegant de la Bundesliga, dirigit ara per Vincent Kompany, pretén reforçar el seu centre del camp amb un jugador de qualitat contrastada i apte per a la Champions League. L'estil de joc del neerlandès, basat en la possessió i la distribució intel·ligent, encaixa a la perfecció en la filosofia d'un Bayern que busca recuperar el domini europeu.

Per la seva banda, De Jong percep aquesta alternativa com la possibilitat de revitalitzar la seva carrera. A Munic trobaria un tècnic que valora el joc combinatiu, un entorn altament competitiu i opcions reals de lluitar per grans títols. A més, l'afició bavaresa té experiència en acollir amb èxit futbolistes provinents d'altres potències europees, la qual cosa suposaria un context favorable per a la seva ràpida adaptació.

L'operació, segons apunta aquesta font, podria donar-se fins i tot aquest mateix mes de gener. Tot depèn que el Bayern de Munic es decideixi per apostar pel neerlandès i piqui a les portes dels despatxos blaugranes. Joan Laporta i companyia estaran encantats d'escoltar què tenen a proposar-li els bavaresos.