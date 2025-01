Era el retorn més esperat al Celta de Vigo però Giráldez haurà d'ajornar-lo

L'últim gran ídol de la pedrera celeste va fer les maletes a l'estiu de 2023 per iniciar una aventura exòtica a l'Aràbia Saudita. Es tracta de Gabri Veiga, el jove migcampista nascut a O Porriño (Pontevedra), que va canviar el RC Celta per l'Al Ahli a canvi d'una xifra propera als 30 milions d'euros. Amb tan sols 21 anys, el futbolista deixava enrere el futbol europeu per embarcar-se en un projecte ambiciós de la Saudi Pro League. La seva decisió va causar un impacte considerable en l'afició gallega, que veia com la seva major promesa, sorgida de la base del club, marxava a milers de quilòmetres de Balaídos.

No obstant això, en la pròpia operació es va incloure una clàusula que li permetria escoltar ofertes del vell continent a partir de 2025, sempre que arribessin propostes d'acord amb el seu valor de mercat i, sobretot, que poguessin abordar el seu alt salari. El migcampista, ara amb 22 anys, s'ha adaptat ràpidament a la competició àrab. Fins a la data, ha participat en 19 partits sumant totes les competicions, aconseguint anotar quatre gols i repartir una assistència. L'entrenador Matthias Jaissle, ex del RB Salzburg, ha convertit Veiga en una peça important del seu esquema, tant per la seva capacitat per manejar el centre del camp com per la seva lectura de joc ofensiu.

L'opció d'un hipotètic retorn al Celta de Vigo ha estat sempre sobre la taula des de la seva marxa. L'actual tècnic celeste, Claudio Giráldez, natural de Porriño com el mateix Veiga, no veuria amb mals ulls comptar de nou amb un futbolista que va deixar un enorme buit a la sala de màquines després de la seva sortida, segons informava Estadio Deportivo. No obstant això, aquest escenari sembla avui bastant complicat. D'una banda, l'Al Ahli no desitja desprendre's d'un jugador que, malgrat la seva curta edat, s'ha erigit com un dels referents de l'equip. D'altra banda, la fitxa de Veiga se situa per sobre dels deu milions d'euros anuals, una quantitat difícilment assumible pel Celta, que es regeix per un pressupost molt més ajustat que el d'un club saudita.

El Villarreal, possible botxí del Celta

La direcció esportiva del Celta, que segueix de prop el seu canterà, és conscient que el cost total del seu eventual retorn suposaria una important inversió. A més, perquè aquesta possibilitat arribés a cristal·litzar-se, el mateix futbolista hauria d'acceptar una baixada salarial notable i el conjunt de les Rías Baixas hauria de redefinir les seves prioritats al mercat. De moment, la taula classificatòria a LaLiga EA Sports reflecteix un Celta que, tot i complir a Balaídos, no acaba de collir bons resultats a domicili. D'aquí que Giráldez s'esforci a gestionar al màxim rendiment a jugadors com Hugo Álvarez, Alfon o Hugo Sotelo, mentre somia amb el retorn de Veiga.

Així i tot, no només el Celta està atent al futur de Gabri Veiga: segons ha publicat el mitjà local Diario Atlántico, el Villarreal també s'ha interessat per la seva situació. El seu potencial, juntament amb l'experiència europea que atresorava a LaLiga abans de marxar, el converteixen en un fitxatge atractiu per a qualsevol club del panorama espanyol. Per ara, el retorn més esperat per l'afició celtista haurà d'ajornar-se. Gabri Veiga roman centrat a l'Al Ahli, on gaudeix de minuts, continuïtat i bones sensacions, mentre el Celta, amb Giráldez al capdavant, mira de reüll la seva gran joia esperant una oportunitat real de repatriar-lo.