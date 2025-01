Un altre problema per a García Pimienta: Atlético de Madrid vol un jugador del Sevilla

El Sevilla travessa un moment d'inflexió en aquesta temporada, i la situació podria complicar-se encara més de cara al mercat d'hivern. L'Atlètic de Madrid, dirigit per Diego Simeone, ha posat els seus ulls en Dodi Lukébakio, un dels grans descobriments de LaLiga.

Amb vuit gols en 18 partits, el davanter belga s'ha convertit en la gran referència ofensiva del conjunt hispalenc. Fins al punt que la seva sortida suposaria un dur cop per al projecte que encapçala García Pimienta.

Des de la seva arribada a l'equip andalús, Lukébakio no ha deixat de créixer. Ràpid, potent i amb instint golejador, el belga ha encaixat perfectament en l'esquema de García Pimienta, qui li ha atorgat la llibertat necessària per explotar les seves qualitats.

Rumors d'una possible sortida

Aquesta aposta ha donat fruits: vuit dianes en el campionat domèstic, una xifra que no ha passat desapercebuda per a diversos clubs europeus. A més de l'Atlètic de Madrid, s'especula que la Juventus de Torí també valoraria el seu fitxatge per reforçar la seva davantera.

| YouTube

Tanmateix, és l'Atlètic qui sembla estar més a prop de presentar una oferta formal. El conjunt blanc-i-vermell es planteja la possibilitat d'incloure Lemar com una moneda de canvi per abaratir el possible traspàs, la qual cosa podria resultar atractiva per al Sevilla.

Amb l'experiència que aporta el francès i la seva versatilitat en la zona d'atac, l'acord podria prendre forma abans que finalitzi el període de fitxatges. No obstant això, els dirigents sevillistes, amb Víctor Orta al capdavant, saben que vendre Lukébakio significaria perdre el seu principal referent ofensiu. Quelcom especialment delicat donada la complicada situació esportiva i financera que travessa el club.

Per complicar encara més el panorama, el Sevilla té pendent l'arribada de Juninho, un davanter brasiler procedent del Qarabag. Aquest fitxatge es veu com una prioritat per reforçar la plantilla i dotar de més profunditat la línia atacant. Però amb el possible adéu de Lukébakio, García Pimienta podria veure's obligat a reconfigurar dràsticament l'equip en ple equador de la temporada.

Una baixa que seria molt sensible

Just quan necessita resultats de forma urgent per escalar posicions a la taula. En aquest escenari, Diego Simeone pressiona per incorporar una peça addicional a la davantera colchonera. Amb jugadors com Antoine Griezmann i Julián Álvarez assentats en l'onze, l'entrenador argentí busca un futbolista que sumi gols i verticalitat.

Lukébakio encaixa a la perfecció en aquest perfil, al combinar velocitat, desimboltura i eficàcia de cara a porta. A més, la seva adaptació a LaLiga ja està demostrada, la qual cosa redueix el risc associat a qualsevol fitxatge en ple mercat hivernal. Així les coses, el Sevilla s'enfronta a un dilema d'altura: retenir la seva màxima estrella per seguir aspirant a millorar el seu rendiment en la segona meitat de la campanya.

O, per contra, vendre'l i obtenir un bon rèdit econòmic que alleugi les arques del club. Mentrestant, l'afició espera amb incertesa el desenllaç d'unes negociacions que podrien desembocar en un nou contratemps per a García Pimienta. Només el temps i les últimes hores de mercat dictaran sentència.