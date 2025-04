Situació límit per a Vinícius: La resposta de molts aficionats del Reial Madrid

La recent derrota del Real Madrid davant el València al Santiago Bernabéu ha posat al centre de les crítiques a Vinícius Júnior. El brasiler va fallar un penal clau i, encara que posteriorment va anotar el gol de l'empat, la seva actuació va generar descontentament entre l'afició madridista.

Als 13 minuts del matx, l'àrbitre va assenyalar un penal a favor del Real Madrid després d'una falta sobre Kylian Mbappé. Vinícius va assumir la responsabilitat, però el seu xut va ser aturat pel porter georgià Giorgi Mamardashvili, qui va revelar després del partit que havia apostat 50 euros amb Vinícius que li aturaria el penal, una aposta que el brasiler encara no ha saldat.

| VCF

Reacció de l'afició i rendiment recent

El fall des dels onze metres i una primera meitat discreta van provocar que un sector de l'afició al Bernabéu xiulés a Vinícius, evidenciant el seu descontentament amb el rendiment del jugador. Aquest incident reobre el debat sobre la relació entre el brasiler i la graderia madridista, especialment considerant que Vinícius ha anotat només tres gols en els seus últims 16 partits.

Després del partit, Vinícius va publicar a Instagram un missatge destacant que havia igualat els 104 gols del seu ídol, Ronaldo Nazario, amb la samarreta del Real Madrid. Encara que va esmentar la necessitat de millorar i va mostrar el seu compromís amb l'equip, la publicació va ser considerada inoportuna per alguns aficionats, que van expressar el seu malestar en els comentaris.

Així deia la seva publicació: "Un dia especial. És un honor portar els mateixos gols que el meu ídol i juntament amb ell ser el brasiler amb més gols en la història d'aquest club. Jo he arribat aquí com un nen i ell m'ha ensenyat el camí del gol. Gràcies pels consells i la tranquil·litat, Ronaldo Fenomen R9. Un mal partit on sabem que hem de millorar, però el Madrid mai es rendeix. Ens veiem a Londres".

I algunes de les respostes dels aficionats madridistes, que no consideraven que fos el moment de fer aquest tipus de publicacions tirant-se flors a si mateix no ens han deixat indiferents. "No és dia per anar publicant això, ens hem quedat sense Lliga", "Era necessari avui, Vini?", "Bro, acabem de perdre LaLiga, estàs boig", "Comença a jugar més i parlar menys", "Què depriment, falla un penal i no està jugant bé i encara així es digna a publicar això"...

Impacte en la lluita per LaLiga

La derrota davant el València complica les aspiracions del Real Madrid en la lluita pel títol de lliga. Actualment, l'equip es troba a quatre punts del líder, el FC Barcelona, amb vuit jornades per disputar. La falta d'efectivitat en moments clau i la gestió de situacions com la de Vinícius seran determinants en el desenllaç de la temporada.