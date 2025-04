Oficial: L'Espanyol tanca un fitxatge per a la pròxima temporada

La planificació del RCD Espanyol per al pròxim curs comença a prendre forma. Amb l'actual temporada arribant a la seva recta final i l'equip lluitant per assegurar la permanència a LaLiga EA Sports, la direcció esportiva periquita ja treballa per reforçar una plantilla que necessita més consistència i qualitat defensiva. Precisament, és en aquesta línia on el club català ha tancat una incorporació clau de cara al futur immediat.

L'Espanyol viu setmanes d'intensitat màxima en la competició domèstica. Després d'aconseguir una contundent victòria per 0-4 davant el Rayo Vallecano a Vallecas, els dirigits per Manolo González han recuperat confiança i s'han allunyat a sis punts de la zona de descens. Actualment ubicats en la quinzena posició, afronten amb optimisme el pròxim enfrontament contra el Celta de Vigo a Balaídos, un altre duel directe que podria deixar la permanència pràcticament segellada.

| RCDE

Mentrestant, a les oficines del club periquito se segueix treballant intensament per consolidar un projecte a llarg termini. En aquest context, Fran Garagarza, director esportiu de l'Espanyol, ha fet un pas ferm en assegurar una incorporació estratègica per a la línia defensiva, amb vista a enfortir l'equip i evitar els problemes de temporades anteriors.

Miguel Rubio, tancat

El futbolista en qüestió és Miguel Rubio, central que actualment milita a les files del Granada, tal com informen des de El Partidazo de COPE. El jugador madrileny, de 27 anys, està realitzant una temporada brillant sota les ordres de Fran Escribá, destacant-se com un dels millors defensors de la Segona Divisió. Fins a la data, Rubio ha disputat un total de 25 partits aquesta temporada, aportant dos gols i una assistència, demostrant no només solidesa defensiva, sinó també capacitat per sumar-se a l'atac.

Segons la web especialitzada Transfermarkt, Miguel Rubio té actualment un valor de mercat d'1,5 milions d'euros, la qual cosa suposa una gran operació econòmica per a l'Espanyol, ja que arribarà al club català com a agent lliure un cop finalitzi el seu contracte amb el Granada el 30 de juny de 2025.

| Instagram

L'arribada de Miguel Rubio respon directament a la necessitat del tècnic Manolo González de comptar amb defenses fiables i experimentats. Rubio és conegut per la seva bona col·locació, fortalesa en el joc aeri i la seva habilitat per sortir jugant des del darrere, qualitats que encaixen perfectament amb el sistema que vol implementar González la pròxima temporada.

El fitxatge ha estat especialment rellevant perquè altres clubs importants, com el Villarreal, també van mostrar un gran interès pel jugador. Finalment, l'oferta periquita ha estat més atractiva per al central madrileny, qui vestirà la samarreta blanc-i-blava durant les pròximes tres temporades. L'arribada anticipada de Rubio permetrà que realitzi la pretemporada completa amb els seus nous companys, facilitant així una ràpida adaptació al club.

Amb l'arribada de Rubio tancada, ara la prioritat de Fran Garagarza i el seu equip és resoldre situacions clau dins del planter. Els casos de Joan García, pretès per diversos clubs, i Roberto Fernández, per qui existeix una opció de compra de deu milions d'euros, són els següents moviments que s'esperen en l'agenda del club català.