Mamardashvili torna a enfonsar Vinicius: Ara per un deute no pagat

per Iker Silvosa

El València ha viscut una temporada carregada d'alts i baixos, patint per mantenir-se lluny del descens, però amb moments brillants davant grans rivals. Un d'aquests moments, precisament, s'ha viscut recentment davant el Reial Madrid, en un duel que va tornar a enfrontar el porter Giorgi Mamardashvili amb el brasiler Vinicius Jr. en un duel que ja s'està convertint en clàssic per la seva intensitat.

El conjunt valencianista arribava al Santiago Bernabéu amb la intenció de trencar una nefasta ratxa històrica. Des de l'any 2008, el València no aconseguia imposar-se a l'estadi madridista. La situació era delicada, ja que encara que l'equip havia mostrat senyals de millora sota la direcció tècnica de Carlos Corberán, seguia en posicions perilloses de la taula, fent cada partit una autèntica final.

Mamardashvili, qui està vivint una temporada irregular amb errors puntuals que li han costat crítiques dures, ha recuperat confiança en un dels escenaris més exigents. El porter georgià és conegut per la seva personalitat dins i fora del camp, i precisament davant el Reial Madrid va tornar a demostrar que el seu caràcter fort és clau per aixecar-se després de moments difícils.

Mamardashvili, heroi absolut

El partit davant el Madrid va començar amb una oportunitat d'or per als blancs, després d'una falta comesa dins de l'àrea al minut 12. Vinicius Jr. va assumir la responsabilitat des dels onze metres, però Mamardashvili li va llegir perfectament el xut, rebutjant amb autoritat i mantenint el marcador en zero.

Aquest penal no només va marcar l'esdevenir del matx, sinó que a més va revelar una anècdota poc comuna entre jugadors rivals. Després del partit, Mamardashvili va sorprendre els periodistes en desvelar a la zona mixta que s'havia apostat 50 euros amb Vinicius que li aturaria el penal. El porter va guanyar l'aposta, encara que va confessar entre rialles que el davanter brasiler encara no li ha pagat el deute.

"Vaig tenir una conversa amb Vinicius i li vaig guanyar 50 euros. Li vaig preguntar si volia apostar i em va dir que sí. Li vaig aturar i vaig guanyar", va explicar Mamardashvili, entre rialles, però sense amagar la seva satisfacció per l'aturada que va acabar sent crucial per als interessos del València.

Més enllà de la curiositat, Mamardashvili també va ser decisiu en altres intervencions, especialment a la segona part, amb aturades clau davant Valverde i Rüdiger que van mantenir viu el València. Finalment, un gol tardà d'Hugo Duro va segellar un històric triomf per 1-2, vital en les aspiracions de l'equip xe.

La reivindicació personal de Mamardashvili

La temporada del porter georgià ha estat marcada per la irregularitat, cosa que ell mateix ha reconegut públicament. No obstant això, mai ha deixat de comptar amb el suport de Corberán i la confiança dels seus companys, que el veuen com un líder natural malgrat la seva joventut.

"Tots tenim dies dolents, però sempre vull demostrar qui sóc jo", va afirmar Mamardashvili després de l'encontre. "Estic feliç, content, i he de seguir en aquesta línia. Hem guanyat a un gran equip", va afegir, destacant també la gran personalitat i solidesa que va mostrar l'equip malgrat les baixes importants.

La victòria no només va trencar una mala ratxa històrica, sinó que a més consolida el València en la seva lluita per mantenir-se a Primera Divisió, reafirmant la necessitat de competir amb intensitat, caràcter i personalitat, valors que el mateix Mamardashvili considera essencials per sortir de la zona perillosa de la classificació.

Amb el seu futur tancat al Liverpool per a la pròxima temporada, Mamardashvili continua deixant empremta al València, protagonitzant duels inoblidables i algun deute pendent amb estrelles rivals com Vinicius Jr., que hauran d'esperar un altre encontre per intentar saldar comptes.