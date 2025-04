Situación límite para Vinicius: La respuesta de muchos aficionados del Real Madrid

La reciente derrota del Real Madrid ante el Valencia en el Santiago Bernabéu ha puesto en el centro de las críticas a Vinícius Júnior. El brasileño falló un penalti clave y, aunque posteriormente anotó el gol del empate, su actuación generó descontento entre la afición madridista.​

A los 13 minutos del encuentro, el árbitro señaló un penalti a favor del Real Madrid tras una falta sobre Kylian Mbappé. Vinícius asumió la responsabilidad, pero su disparo fue detenido por el guardameta georgiano Giorgi Mamardashvili, quien reveló después del partido que había apostado 50 euros con Vinícius a que le detendría el penalti, una apuesta que el brasileño aún no ha saldado.

Reacción de la afición y rendimiento reciente

El fallo desde los once metros y una primera mitad discreta provocaron que un sector de la afición en el Bernabéu silbara a Vinícius, evidenciando su descontento con el rendimiento del jugador. Este incidente reabre el debate sobre la relación entre el brasileño y la hinchada madridista, especialmente considerando que Vinícius ha anotado solo tres goles en sus últimos 16 partidos.

Tras el partido, Vinícius publicó en Instagram un mensaje destacando que había igualado los 104 goles de su ídolo, Ronaldo Nazario, con la camiseta del Real Madrid. Aunque mencionó la necesidad de mejorar y mostró su compromiso con el equipo, la publicación fue considerada inoportuna por algunos aficionados, quienes expresaron su malestar en los comentarios.

Así decía su publicación: "Un día especial. Es un honor llevar los mismos goles que mi ídolo y junto a él ser el brasileño con más goles en la historia de este club. Yo he llegado aquí como un niño y él me ha enseñado el camino del gol. Gracias por los consejos y la tranquilidad, Ronaldo Fenómeno R9. Un mal partido donde sabemos que tenemos que mejorar, pero el Madrid nunca se rinde. Nos vemos en Londres".

Y algunas de las respuestas de los aficionados madridistas, que no consideraban que fuera el momento de hacer este tipo de publicaciones echándose flores a sí mismo no nos han dejado indiferentes. "No es día para andar publicando eso, nos hemos quedado sin Liga", "¿Era necesario hoy, Vini?", "Bro, acabamos de perder LaLiga, estás loco", "Empieza a jugar más y hablar menos", "Qué deprimente, falla un penal y no está jugando bien y aun así se digna a publicar esto"...

Impacto en la lucha por LaLiga

La derrota ante el Valencia complica las aspiraciones del Real Madrid en la lucha por el título liguero. Actualmente, el equipo se encuentra a cuatro puntos del líder, el FC Barcelona, con ocho jornadas por disputar. La falta de efectividad en momentos clave y la gestión de situaciones como la de Vinícius serán determinantes en el desenlace de la temporada.