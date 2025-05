Simeone tremola, perilla el fitxatge: Dos equips volen arrabassar-li Álex Baena

La planificació de l'Atlètic de Madrid per a la pròxima temporada avança a contrarellotge, amb l'objectiu clar de fer un salt qualitatiu en la plantilla. L'equip dirigit per Diego Pablo Simeone necessita trobar noves referències ofensives després d'un any en què la irregularitat ha estat una constant. Amb el futur de diverses peces importants a l'aire, la direcció esportiva treballa a reforçar zones clau, sabent que el marge d'error és mínim en un mercat de fitxatges cada cop més competitiu i globalitzat.

El club blanc-i-vermell ha estat protagonista habitual en les últimes finestres de transferències, però aquesta vegada la pressió és encara més gran. El relleu generacional exigeix encerts immediats i Simeone no vol deixar res a l'atzar. L'objectiu és clar: fitxar un futbolista diferencial capaç de canviar la cara de l'equip des del primer dia, i tots els focus apunten en una direcció concreta.

Álex Baena, objectiu prioritari per a l'Atlètic de Madrid

Entre els noms que més sonen per reforçar el projecte matalasser hi ha el d'Álex Baena, futbolista del Villarreal que s'ha consolidat com un dels migcampistes ofensius amb més talent del futbol espanyol. La seva polivalència, visió de joc i capacitat per aparèixer en moments clau han fet que equips de primer nivell posin els ulls en ell. L'Atlètic el veu com el relleu natural de Griezmann, tant en lideratge com en talent, i l'aposta per ell és total.

Segons s'ha comentat recentment a El Chiringuito, i prèviament havien avançat a Relevo, el club madrileny estaria disposat a realitzar una inversió important per tancar la seva incorporació. El mateix periodista Álex Silvestre va destacar: "El Cholo Simeone i l'Atlètic tenen clar que una de les prioritats aquest estiu és la d'Alex Baena. Estan disposats a fer una gran inversió per ell, perquè volen ja un líder que substitueixi en aquest rol a Griezmann". No obstant això, la competència s'ha intensificat en les últimes hores i l'operació està lluny de ser senzilla.

Aràbia Saudita i Aston Villa entren amb força en la pugna

L'amenaça més gran per als interessos de l'Atlètic no arriba només des de LaLiga. Aràbia Saudita ha irromput en el mercat europeu amb ofertes econòmiques que pocs jugadors poden rebutjar. El futbol saudita busca estrelles joves que liderin la seva revolució i han posat a Álex Baena entre els seus principals objectius, oferint-li un contracte pràcticament irrefusable.

A aquesta situació se suma l'interès de l'Aston Villa, un dels projectes més ambiciosos de la Premier League en els últims anys. L'equip dirigit per Unai Emery vol fer un cop d'efecte en el mercat i considera que Baena pot aportar desequilibri, joventut i gol des de la segona línia. La Premier es presenta com una destinació atractiva per nivell competitiu, visibilitat internacional i estabilitat financera, factors que poden pesar en la decisió final del jugador.

No obstant això, aquestes mateixes fonts també afirmen que, a hores d'ara, i malgrat la suculenta oferta dels petrodòlars, l'opció de l'Atlètic continua sent la prioritària. Tant és així que, de fet, asseguren que Villarreal i Atlètic de Madrid estan molt avançats en les negociacions i que l'acord podria tancar-se en els pròxims dies.