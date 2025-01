Míchel sentencia a un jugador al Girona: Se'n va

El mercat de fitxatges d'hivern ha provocat que el Girona es mogui amb velocitat per ajustar la seva plantilla de cara a la segona meitat de la temporada. La primera conseqüència d'aquest enrenou a Montilivi ha estat la rescissió de la cessió de Pau López. Porter que va arribar l'estiu passat procedent de l'Olympique de Marsella amb la intenció de rellançar la seva carrera i que finalment se'n va sense haver tingut oportunitats.

La història de Pau López a Girona ha estat un vist i no vist. El porter català, de 30 anys, va arribar a finals d'agost després d'un acord amb el Marsella, club que posseeix els seus drets fins 2026. La cessió es presentava com una solució ideal per a ambdues parts: Pau buscava minuts i el Girona necessitava competència sota pals.

En un any carregat de nous reptes, especialment per l'exigència de LaLiga i la presència inèdita a la Champions League després de la històrica classificació del curs passat. No obstant això, l'aposta del tècnic, Míchel Sánchez, per l'argentí Paulo Gazzaniga va ser tan ferma que, al final, el català gairebé no va poder disputar un sol partit oficial.

Una estada a Girona sense oportunitats

Aquesta única oportunitat va arribar a la segona ronda de la Copa del Rei davant el Logroñés. Encontre que es va decidir a la pròrroga i que va mantenir Pau López sota pals els 120 minuts. Va ser un rendiment correcte, però insuficient per arrabassar la titularitat a Gazzaniga, indiscutible a la Lliga i a la màxima competició continental.

A més, el canterà de l'Espanyol va patir una lesió a principi de curs que també va obstaculitzar la seva adaptació al conjunt blanc-i-vermell. Davant tan poques opcions, les tres parts (Girona, Marsella i el mateix Pau) han considerat que el millor era trencar la cessió.

Com a substitut, el Girona ha signat el porter ucraïnès Vladyslav Krapyvstov, de tan sols 19 anys, qui ha convençut Míchel des dels primers entrenaments. Aquest jove porter s'incorpora a cost zero i ha signat fins al 2029, completant així el trio de porters juntament amb Gazzaniga i Juan Carlos.

S'espera que Krapyvstov progressi de la mà del cos tècnic gironí. I, de moment, comprengui que el protagonisme a la porteria seguirà sent per a l'argentí.

El porter, de tornada a França

Quant a Pau López, el seu destí immediat passa per continuar cedit, però aquesta vegada a França, encara que no amb l'Olympique de Marsella. El porter català s'unirà al Lens, setè classificat de la Ligue 1, on espera aconseguir la continuïtat que no ha trobat a Montilivi.

L'acord, que s'estendrà fins a final de temporada, contempla una opció de compra de quatre milions d'euros a favor del Lens. Que podria exercir si el porter convenç en aquests mesos.

Aquesta situació posa fi a un pas fugaç de Pau López per Girona. Format a la pedrera de l'Espanyol, el porter ja comptava amb experiències al Tottenham, el Betis, la Roma i el mateix Marsella. En els últims anys, la seva carrera ha experimentat alts i baixos, buscant sempre un lloc on assentar-se.

Ara, amb la porta de Montilivi tancada, el porter torna a fer les maletes. Amb l'esperança de trobar al Lens aquells minuts i aquella confiança que Míchel no ha pogut o no ha volgut brindar-li. Així doncs, un capítol més en la trajectòria d'un futbolista que, per motius esportius i físics, ha estat víctima d'una fèrria competència a la porteria.