L'Atlètic de Madrid vol un jugador de la Reial Societat

L'estiu a LaLiga mai deixa indiferent, i menys quan l'atenció se centra en la recerca de nous talents capaços de marcar diferències. Després d'una temporada d'alts i baixos, els grans equips ja comencen a moure's al mercat de fitxatges per perfilar les seves plantilles de cara al proper curs. Entre els noms que més estan donant que parlar destaca el d'un migcampista creatiu, conegut per la seva polivalència i arribada a l'àrea rival, i que podria convertir-se en un dels moviments estrella de l'estiu.

La Real Sociedad afronta un període d'incertesa. El conjunt txuri-urdin no va aconseguir assegurar la seva presència en competicions europees, un objectiu clau per al projecte dirigit fins ara per Imanol Alguacil. Aquesta situació ha generat la necessitat de prendre decisions importants en la planificació esportiva, i la possible sortida de peces rellevants és un escenari real. A Donostia s'assumeix que el mercat d'estiu pot suposar la marxa de futbolistes que, fins fa poc, semblaven intransferibles.

Un dels noms que ha guanyat protagonisme als despatxos és el del gallec Brais Méndez. La seva aportació al centre del camp i el seu rendiment constant l'han col·locat a l'aparador, just quan l'Atlético de Madrid busca reforços de garanties per revitalitzar la seva medul·lar. L'equip blanc-i-vermell, liderat per Diego Pablo Simeone, ja ha mostrat en altres ocasions la seva preferència per fitxar talent nacional que s'adapti ràpid al ritme de LaLiga.

| Real Sociedad

Jugador capital a la Real Sociedad

Analitzant la campanya 2023-24, Brais Méndez ha disputat un total de 44 partits oficials repartits en les tres competicions principals: LaLiga (27 partits), UEFA Europa League (12 partits) i Copa del Rei (5 partits). Ha signat 8 gols i 5 assistències en totes les competicions, demostrant la seva capacitat tant per arribar a l'àrea rival com per associar-se en la construcció del joc. A LaLiga, ha contribuït amb 3 gols i 2 assistències, sent peça habitual a l'onze titular.

L'interès de l'Atlético de Madrid en Brais Méndez, doncs, no és casual. El conjunt blanc-i-vermell necessita renovar el seu centre del camp amb jugadors capaços d'aportar creativitat, treball i arribada. Simeone busca futbolistes amb energia, però també amb la pausa necessària per decidir en zones clau. Brais encaixa a la perfecció en aquest perfil: és un migcampista modern, capaç de desenvolupar-se tant com a interior, mitjapunta o fins i tot extrem, aportant variants tàctiques i solucions en partits travats.

Evidentment, la seva arribada està supeditada a si finalment s'aconsegueix tancar el fitxatge d'Alex Baena, la prioritat absoluta per exercir aquest rol. S'acosta, doncs, un estiu mogut als despatxos del Metropolitano, ja que són diverses les necessitats que ha exposat Simeone a la direcció esportiva.