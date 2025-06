Gran notícia, Manolo García a l'atac: El fitxatge top mundial que prepara l'Espanyol

El futbol no dona treva, i a l'RCDE Stadium ja es respira un ambient de reconstrucció i ambició. Després d'aconseguir la permanència en l'última jornada amb una victòria solvent davant Las Palmas, l'Espanyol ha iniciat un procés de renovació de plantilla que promet emocions fortes. L'equip, dirigit per Manolo González, va aconseguir tancar la campanya en la catorzena posició, només dos punts per sobre del descens. La permanència ha estat un alleujament, però la direcció esportiva ja treballa per tornar el club a la zona noble de LaLiga.

L'Espanyol no ha perdut temps a reforçar el seu planter. L'arribada de Marco Fernández des del Betis, Salinas de l'Elche i Miguel Rubio del Granada (a falta de confirmació oficial) són senyals clares que la secretaria tècnica, amb Fran Garagarza al capdavant, busca canvis profunds per a la temporada 2025/26. Tot i aquests moviments, encara queden incògnites importants sobre el futur de peces com Joan García, Roberto Fernández, Puado i Carlos Romero, futbolistes la continuïtat dels quals podria condicionar les pròximes incorporacions.

L'afició perica exigeix ambició i reforços de primer nivell, conscients que per competir en una lliga cada cop més exigent és fonamental apostar per noms amb pes internacional i experiència en grans escenaris.

Un nom sorprèn: Christian Eriksen

En aquest context, una notícia ha sacsejat l'actualitat de l'Espanyol i de tota LaLiga. Segons va avançar el periodista Ekrem Konur a Twitter, el club blanc-i-blau ha entrat de ple en la pugna per Christian Eriksen, migcampista internacional que actualment juga al Manchester United. El danès, que acaba contracte i podria incorporar-se com a agent lliure, és un dels migcampistes més reconeguts del futbol europeu.

La informació publicada destaca que no només l'Espanyol, sinó també diversos equips de la Premier League i altres clubs de LaLiga estan seguint molt de prop la situació del futbolista. En concret, el Mallorca ja ha mostrat el seu interès a fitxar el migcampista per a la pròxima campanya, però la irrupció de l'Espanyol afegeix un nou actor a una cursa plena de competència.

Un fitxatge somiat… i molt complicat

El fitxatge d'Eriksen suposaria un autèntic cop d'efecte per a l'Espanyol. El danès, de 33 anys, ha jugat 35 partits en l'última temporada, aportant cinc gols i cinc assistències. Tanmateix, el seu protagonisme al Manchester United s'ha vist reduït, situació que l'ha empès a buscar nous reptes. El valor de mercat d'Eriksen continua sent elevat i, tot i que arribaria lliure, la seva fitxa seria una de les més altes de la plantilla perica, cosa que complica seriosament l'operació.

El mateix Fran Garagarza, director esportiu, ha demostrat en anteriors finestres de fitxatges la seva predilecció per aprofitar oportunitats de mercat amb futbolistes que queden lliures, però mai un repte d'aquesta magnitud. L'arribada d'Eriksen, més enllà de l'aspecte esportiu, suposaria un reforç mediàtic per al club i un reclam inigualable per a l'afició.

Tanmateix, la realitat és que, a hores d'ara, l'arribada d'Eriksen a Cornellà es presenta pràcticament utòpica. La seva elevada fitxa de 10 'quilos' anuals complica l'assumpte.