Jove talent per a la davantera del Sevilla: Antonio Cordón estudia la fórmula

A Nervión s'imposa una altra vegada una màxima coneguda: sense gol no hi ha calma. L'inici de Lliga, entre lesions i dubtes, ha estret el marge de maniobra. Antonio Cordón busca una decisió quirúrgica que alliberi oxigen immediat i preservi patrimoni futur.
El director de futbol nervionenc, incorporat al juny, ha activat el radar per al front ofensiu. Les baixes d'Akor Adams i Dodi Lukébakio agreugen el problema de profunditat en atac. Amb Matías Almeyda demanant alternatives, la direcció esportiva explora solucions de mercat immediates. Cordón, nomenat el 4 de juny, lidera aquesta reconfiguració esportiva.
Enzo Molebe (17): contracte fins al 2027 i debut europeu amb el Lyon
L'objectiu marcat en vermell és Enzo Molebe, davanter centre del Lyon i joia de la seva acadèmia. Té 17 anys, dretà, i va signar contracte professional fins al 2027 després de pujar del filial; el seu valor de mercat figura en 100.000 euros des de la revisió de juny.
És evident que el Sevilla no el podrà fitxar per una xifra tan baixa. Fa 1,76 metres i acumula internacionalitats juvenils amb França. El 2024 va entrar a la llista Next Generation del Guardian, reflex de la seva projecció internacional.
El curs 24/25 va deixar pistes mesurables: nou partits i un gol amb el Lyon B a National 3. Va sumar dues assistències i 681 minuts, a més de tres partits i dos gols a la Copa Gambardella. També es va estrenar amb el primer equip a Europa, vuit minuts davant el Qarabag, entrant per Fofana al 82’.
Aquest estiu ja va acumular 71 minuts amb l'equip reserva en la jornada inaugural de la National 3. El seu nom fins i tot va aparèixer al radar del Chelsea el passat hivern.
Encaix en el pla d'Almeyda: ruptures, pressió i marge de revalorització
El perfil encaixa amb un pla d'atac més vertical, amb ruptures a l'esquena i pressió coordinada. Molebe actua com a nou mòbil, estira defenses i ofereix suports curts per activar els extrems. El seu historial amb França Sub-17 i Sub-18 avala un instint d'àrea que encara està per polir. L'aposta tindria sentit si el full de ruta contempla minuts graduals entre primer equip i filial, optimitzant la seva adaptació competitiva.
Operació i calendari: forquilla de preu i necessitat de l'OL de vendre
El Sevilla manté converses amb el Lyon i valora una forquilla econòmica entre cinc i deu milions. La negociació neix en un context favorable, perquè l'OL necessita ingressos addicionals després de les exigències del control financer francès.
Al club es valoren fórmules habituals en aquest tipus d'operacions, com pagaments escalonats, variables per rendiment o una cessió inicial per a l'aclimatació. La urgència del calendari empeny: Cordón treballa amb terminis curts i diverses carpetes obertes alhora.
Si la negociació avança, el Sevilla guanyaria un projecte de nou amb marge, cost assumible i llicències tàctiques. Si no cristal·litza, Cordón haurà de reorientar el tir cap a un perfil més fet i disponible. El rellotge apressa - dilluns es tanca el mercat -i el pla del tècnic necessita respostes a l'àrea com més aviat millor.