Fitxatges Sevilla: Vol una de les revelacions de la Premier League

La pugna per reforçar el mig del camp del Sevilla ha arribat a un punt àlgid després de la revelació d’un pivot amb projecció a l’elit europea. El club andalús, necessitat de múscul i control al centre del camp, ha posat la seva mirada sobre un jugador que va brillar a Anglaterra i ara està en plena negociació.

El Sevilla necessita frescor a la medul·lar després de sortides claus

Després de les marxes de Saúl Ñíguez i Sambi Lokonga, la medul·lar del Sevilla ha quedat una mica curta en físic i equilibri. Lucien Agoumé sosté el rendiment, però el seu contracte fa pujar la pressió si arriba una oferta atractiva.

La planificació esportiva d’Antonio Cordón prioritza fitxatges per a la punta i la defensa, tot i que no descuida la contenció i l’ordre al mig. D’aquí neix l’interès real per un perfil polivalent com el de Jens Cajuste.

Trajectòria de qualitat i rendiment a la Premier League

El suec de 25 anys pertany al Nàpols des de l’agost de 2023, quan va ser fitxat per uns 12 M€. Tanmateix, no va aconseguir plaça a l’onze italià i va ser cedit a l’Ipswich Town la temporada passada. Allà, va disputar 33 partits entre Premier League, FA Cup i EFL Cup, sumant més de 2.100 minuts, un gol i una assistència.

La seva temporada va ser una prova de resistència i qualitat a l’elit: 30 encontres a la lliga, banda física notable i rendiment constant. El seu valor s’estima al voltant de 12 M€, que podria ajustar-se per la via d’una cessió amb opció de compra.

Interès del Sevilla en plena operació Juanlu

Segons diverses fonts, el Nàpols ha ofert Cajuste com a complement a les negociacions per Juanlu Sánchez. El Sevilla busca maximitzar l’operació, prioritzant la venda del jugador del planter per equilibrar el pressupost. A més, es valora l’opció del suec, sigui en cessió o intercanvi, sense obligacions fixes.

Dubtes al Besiktas paralitzen l’acord

El que semblava tancat amb el Besiktas —cessió per 1 M€ més opció de compra de 6,5 M€— s’ha posat en pausa. La reticència del jugador ha aturat l’acord, cosa que obre una finestra al Sevilla.

Comparativa amb altres pretendents

A més del Sevilla i Besiktas, clubs com Burnley, Crystal Palace i fins i tot l’Ipswich busquen el jugador. Tanmateix, el projecte esportiu i la reputació del Sevilla, units a la seva presència en competicions europees, podrien resultar atractius per a Cajuste.

Què encaixa del seu perfil i estil de joc

El suec fa 1,88 m i té físic dominador en duels, aportant equilibri en tasques defensives i transicions. Per les seves dades de passades llargues i accions defensives, encaixa bé en un Sevilla que vol recuperar el control de la pilota i preparació física.

La seva versatilitat tàctica també permet adaptar-se a sistemes amb pivot i dos migcampistes, un recurs clau per a Matías Almeyda. La joventut, experiència a Europa i selecció (25 caps) completen l’atractiu.

Propers passos i expectatives

Les converses entre Sevilla i Nàpols continuen. El resultat del traspàs de Juanlu podria desbloquejar el moviment per Cajuste. Si els andalusos aconsegueixen una cessió amb opció flexible, enfortiran el centre del camp sense comprometre el pressupost.

En cas contrari, el club seguirà atent a altres perfils similars. Mentrestant, l’afició està expectant; pot arribar més poder i control al cor de l’equip.