Sevilla: El NO a una gran oferta per un dels cracks del conjunt de Garcia Pimienta

El Sevilla FC travessa una de les etapes més complexes dels últims anys, amb una situació financera que ha condicionat el seu mercat de fitxatges i la gestió de la seva plantilla. No obstant això, enmig de les dificultats econòmiques, la pedrera ha pres un paper protagonista, consolidant jugadors que no només aporten en el terreny de joc, sinó que també s'han convertit en actius valuosos per al club.

Un Sevilla amb ADN de pedrera

Des de fa temps, l'equip hispalenc no comptava amb tants jugadors de la pedrera en la primera plantilla, però actualment noms com Isaac Romero, Kike Salas, Juanlu i José Ángel Carmona han demostrat la seva vàlua tant al camp com al mercat de fitxatges. La filosofia de García Pimienta ha estat clau en aquesta nova etapa, apostant per la joventut i el talent format a Nervión.

Més enllà del seu rendiment, aquests jugadors representen una possibilitat important per alleujar les arques del club, ja que, sent de la pedrera, qualsevol venda d'ells significaria un ingrés net per a l'entitat. No obstant això, el Sevilla ha pres la decisió de blindar els seus jugadors més prometedors, rebutjant fins i tot ofertes milionàries.

L'assetjament dels grans d'Europa

El bon rendiment d'aquests futbolistes no ha passat desapercebut. En el passat mercat d'hivern, equips importants d'Europa van posar la seva mirada en ells. La Roma va mostrar interès en Isaac Romero, la Lazio va tantejar Kike Salas, i Juanlu va aparèixer a l'agenda de clubs com l'Everton i l'RB Leipzig, a més de figurar com a possible reforç del Real Madrid.

El club que més insistència va demostrar va ser el Galatasaray, que va intentar fitxar Juanlu amb una oferta de 9 milions d'euros fixos més 2 en variables. No obstant això, ni el Sevilla ni el propi jugador van considerar viable l'operació, i actualment es troben en converses per renovar el seu contracte, que expira a final de temporada.

El gran rebuig: José Ángel Carmona i l'oferta del Zenit

Si bé hi va haver diverses ofertes importants, la més significativa va ser la que va rebre el Sevilla per José Ángel Carmona. El defensor, que ha viscut un creixement exponencial en l'últim any, s'ha convertit en una peça clau de l'equip. Després d'haver passat per cessions a l'Elche i el Getafe, Carmona va tornar a Nervión per consolidar-se com una opció fonamental en l'esquema de García Pimienta.

Segons ha informat Estadio Deportivo, el seu gran rendiment va cridar l'atenció del Zenit de Sant Petersburg, que va posar sobre la taula una oferta de 15 milions d'euros, dels quals 10 eren fixos i 5 en bonus. La xifra era més de quatre vegades el que l'Sporting de Portugal va estar a punt de pagar per ell en el passat. A més, el club rus li oferia al jugador un salari molt superior al que percep al Sevilla. No obstant això, Carmona va rebutjar la proposta, apostant per la seva continuïtat en el conjunt hispalenc.

La decisió de Carmona de quedar-se al Sevilla no sorprèn si s'observa el seu impacte en l'equip. Actualment, és el segon jugador amb més minuts disputats en la plantilla, només per darrere de Dodi Lukebakio. A LaLiga, ha estat titular en 22 encontres, sumant 1.935 minuts sobre el camp. A més, ha demostrat la seva capacitat defensiva en convertir-se en el jugador amb més recuperacions del campionat, amb un total de 47 pilotes robades, superant fins i tot Fede Valverde del Real Madrid.

El compromís del defensa amb el club va quedar evidenciat quan, a finals de novembre, va renovar el seu contracte fins al 2028, establint una clàusula de rescissió de 30 milions d'euros.