El Sevilla, a prop de fitxar un porter beneït pel Papa

El Sevilla FC continua movent fitxes en aquest mercat d'estiu amb l'objectiu de reforçar la seva porteria. La direcció esportiva, conscient que la temporada passada va ser una de les més irregulars pel que fa a seguretat sota pals, té clar que necessita incorporar almenys un porter de garanties, i no es descarta l'arribada de dos.
Les converses a les oficines de Nervión s'han intensificat en les darreres setmanes, explorant perfils molt diferents: des de joves amb projecció que busquen minuts fins a porters experimentats amb bagatge en competicions europees. Dins d'aquesta llista, un nom ha cridat especialment l'atenció per la seva peculiar trajectòria i un curiós episodi que el relaciona directament amb el Vaticà.
Un porter amb experiència internacional
El porter en qüestió pertany actualment a un club de la Premier League i té 31 anys. La seva alçada, d'1,91 metres, li dona una gran presència a l'àrea, i la seva trajectòria inclou una llarga etapa com a titular a la selecció del seu país, amb gairebé mig centenar d'internacionalitats.
En el darrer curs, però, el seu protagonisme s'ha vist reduït de manera dràstica. Només va disputar un sol partit oficial amb el seu club anglès, i a més ho va fer a la Copa de la Lliga, entrant a la segona part per substituir el porter titular. Tot i la seva inactivitat, no va encaixar gols en aquest breu pas pel camp.
Interès del Sevilla i competència internacional
El Sevilla veu en ell una oportunitat de mercat: un porter amb experiència en competicions d'alt nivell. El club anglès està disposat a deixar-lo sortir, fins i tot en qualitat de cedit, però la seva alta fitxa a la Premier League és un obstacle important. L'entitat propietària hauria d'assumir una part del seu salari.
No és l'únic pretendent. En els darrers dies, clubs d'altres lligues també han mostrat interès, inclòs un de Mèxic, però el jugador ha rebutjat aquesta proposta, prioritzant la possibilitat de competir en una lliga europea de prestigi com LaLiga espanyola.
L'anècdota amb el Papa
Més enllà de les seves qualitats sota pals, aquest porter va saltar a la premsa internacional fa uns anys per un episodi insòlit. Mentre jugava en un equip portuguès, va celebrar una victòria davant el seu gran rival amb unes declaracions que van encendre la polèmica: va qualificar l'adversari com a "equip de merda".
La federació d'aquell país va obrir un expedient disciplinari que li podia costar entre un i quatre partits de sanció. Tanmateix, un fet extraordinari va canviar el rumb de la situació: la sanció va quedar sense efecte gràcies a una llei aprovada amb motiu de la Jornada Mundial de la Joventut, un esdeveniment que va comptar amb la presència de l'aleshores Papa Francesc I.
Aquesta normativa concedia perdó per certs incidents ocorreguts durant aquell període, i el porter se'n va beneficiar directament, fet que va portar la premsa a fer broma amb què havia estat "beneït" pel Papa.
Un fitxatge que il·lusiona
Per al Sevilla, la seva arribada suposaria afegir un perfil d'experiència i lideratge a una plantilla que necessita seguretat a la porteria. Els aficionats, sempre exigents, esperen que aquest reforç pugui retornar la confiança a la línia defensiva i aportar punts en els moments decisius de la temporada.
Ara, tot dependrà que les negociacions econòmiques encaixin i que el club anglès accepti les condicions de cessió que proposen des de Nervión. Si es compleixen aquests requisits, el fitxatge podria tancar-se en els pròxims dies i el porter estaria disponible per integrar-se a la pretemporada sevillista.
El protagonista d'aquesta història, el porter "beneït" pel Papa, no és altre que Odisseas Vlachodimos.