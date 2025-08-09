El Sevilla, cerca de fichar a un portero bendecido por el Papa

El Sevilla FC continúa moviendo fichas en este mercado de verano con el objetivo de reforzar su portería. La dirección deportiva, consciente de que la pasada temporada fue una de las más irregulares en cuanto a seguridad bajo palos, tiene claro que necesita incorporar al menos un guardameta de garantías, y no se descarta la llegada de dos.

Las conversaciones en las oficinas de Nervión se han intensificado en las últimas semanas, explorando perfiles muy distintos: desde jóvenes con proyección que buscan minutos hasta porteros experimentados con bagaje en competiciones europeas. Dentro de esa lista, un nombre ha llamado especialmente la atención por su peculiar trayectoria y un curioso episodio que lo relaciona directamente con el Vaticano.

Un guardameta con experiencia internacional

El portero en cuestión pertenece actualmente a un club de la Premier League y tiene 31 años. Su estatura, de 1,91 metros, le da una gran presencia en el área, y su trayectoria incluye una larga etapa como titular en la selección de su país, con casi medio centenar de internacionalidades.

| XCatalunya, Sevilla FC, @sscnapoli, Pixabay de Clker-Free-Vector-Images

En el último curso, sin embargo, su protagonismo se ha visto reducido de forma drástica. Apenas disputó un solo encuentro oficial con su club inglés, y además lo hizo en la Copa de la Liga, entrando en la segunda parte para reemplazar al portero titular. Pese a su inactividad, no encajó goles en ese breve paso por el campo.

Interés del Sevilla y competencia internacional

El Sevilla ve en él una oportunidad de mercado: un portero con experiencia en competiciones de alto nivel. El club inglés está dispuesto a dejarlo salir, incluso en calidad de cedido, pero su alta ficha en la Premier League es un obstáculo importante. La entidad propietaria debería asumir una parte de su salario.

| XCatalunya, Canva, Sevilla FC

No es el único pretendiente. En los últimos días, clubes de otras ligas también han mostrado interés, incluido uno de México, pero el jugador ha rechazado esa propuesta, priorizando la posibilidad de competir en una liga europea de prestigio como LaLiga española.

La anécdota con el Papa

Más allá de sus cualidades bajo palos, este portero saltó a la prensa internacional hace unos años por un episodio insólito. Mientras jugaba en un equipo portugués, celebró una victoria ante su gran rival con unas declaraciones que encendieron la polémica: calificó al adversario como “equipo de mierda”.

La federación de aquel país abrió un expediente disciplinario que podía costarle entre uno y cuatro partidos de sanción. Sin embargo, un hecho extraordinario cambió el rumbo de la situación: la sanción quedó sin efecto gracias a una ley aprobada con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, un evento que contó con la presencia del entonces Papa Francisco I.

Esa normativa concedía perdón por ciertos incidentes ocurridos durante ese periodo, y el guardameta se benefició directamente de ella, lo que llevó a la prensa a bromear con que había sido “bendecido” por el Papa.

Un fichaje que ilusiona

Para el Sevilla, su llegada supondría añadir un perfil de experiencia y liderazgo a una plantilla que necesita seguridad en la portería. Los aficionados, siempre exigentes, esperan que este refuerzo pueda devolver la confianza a la línea defensiva y aportar puntos en los momentos decisivos de la temporada.

Ahora, todo dependerá de que las negociaciones económicas encajen y que el club inglés acepte las condiciones de cesión que proponen desde Nervión. Si se cumplen esos requisitos, el fichaje podría cerrarse en los próximos días y el portero estaría disponible para integrarse en la pretemporada sevillista.

El protagonista de esta historia, el portero “bendecido” por el Papa, no es otro que Odisseas Vlachodimos.