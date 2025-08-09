Un altre equip amenaça d'afeblir la defensa del Sevilla:Ooferta per un central titular

A Sevilla la planificació esportiva avança entre rumors, negociacions i una pressió financera cada cop més asfixiant. El club sap que necessita fer caixa abans de poder reforçar-se, cosa que converteix cada finestra de fitxatges en un joc d’equilibris i apostes. En aquest context, la figura de Loïc Badé torna a situar-se al centre del tauler, just quan l’equip més necessita estabilitat a la línia defensiva i un cop d’efecte a les arques.
L’estiu no dona treva i la direcció esportiva del Sevilla FC rep cada setmana noves trucades preguntant per la situació de les seves millors peces. L’exigència de LaLiga amb el límit salarial obliga a escoltar totes les propostes, fins i tot per jugadors que, en condicions normals, serien intocables. Badé és un d’aquests noms que sempre apareixen a l’òrbita de clubs poderosos quan s’acosta l’agost.
El Sevilla, pendent d’ofertes mentre la rereguarda es queda sense marge de maniobra
La necessitat d’ingressar diners és apressant. A l’espera de resoldre el futur de Juanlu Sánchez, el Sevilla sap que només una venda significativa permetrà desbloquejar l’arribada de nous fitxatges. Loïc Badé, un dels centrals amb més projecció i rendiment a la plantilla, és el principal candidat per deixar una suma important a les arques.
Les darreres setmanes, l’interès ha arribat des de la Premier League, amb el Bournemouth disposat a arribar a la xifra de 30 milions d’euros. Tanmateix, el jugador francès no ha mostrat predisposició a mudar-se a Anglaterra per a un projecte que no li garanteix el protagonisme ni l’aparador necessari, especialment en any de Mundial.
Però el mercat mai s’atura i aquest dimarts, segons informa RMC Sports, el Bayer Leverkusen ha reactivat la seva ofensiva pel central francès. L’entitat alemanya, subcampiona de la Bundesliga i amb plaça directa a la Champions League, busca apuntalar una defensa que ha perdut peces clau aquest estiu. Després de la sortida de Jonatan Tah al Bayern i la marxa de Mukiele i Hermoso, l’equip de Ten Hag s’ha llançat al mercat a la recerca d’experiència i qualitat.
L’atractiu del Leverkusen i la Champions, claus per convèncer Badé
L’escenari per a Loïc Badé ha canviat respecte a setmanes anteriors. A diferència d’altres ofertes que prioritzaven l’econòmic, l’interès del Leverkusen arriba en el moment perfecte per al futbolista, que vol un projecte ambiciós, minuts de qualitat i exposició a la màxima competició europea. El club alemany ja ha invertit part dels diners ingressats per la venda de Florian Wirtz en l’arribada de Quansah, però continua buscant un central titular per al nou esquema de tres defenses que planteja Ten Hag.
La presència de Piero Hincapié, Edmond Tapsoba i el jove Axel Tape a la plantilla garanteix competència, però l’experiència i el perfil de Badé encaixen amb el que busca el tècnic neerlandès. A més, l’aparador de la Champions League pot resultar definitiu per a un jugador que aspira a consolidar-se a la selecció francesa de cara al Mundial.
Això sí, des d’Alemanya avisen que el Leverkusen no està disposat a arribar als 30 milions que ha ofert el Bournemouth. La proposta podria rondar una quantitat menor, cosa que obre un nou pols entre els interessos econòmics del Sevilla i les aspiracions esportives del jugador.