La frase definitiva de Lamine Yamal sobre el Reial Madrid: Tomás Roncero en xoc

El jove prodigi del FC Barcelona i de la selecció espanyola, Lamine Yamal, va concedir una entrevista a El Partidazo de Cope en què va parlar amb naturalitat sobre la seva carrera, el seu present i les seves aspiracions de futur. Amb només 17 anys, el davanter s'ha convertit en una de les figures més prometedores del futbol europeu.

Una estrella que no s'obsessiona amb els premis

Preguntat sobre la possibilitat de guanyar algun dia la Pilota d'Or, Lamine va sorprendre amb una resposta allunyada de l'arrogància que de vegades acompanya l'èxit prematur. “Jo no penso en guanyar la Pilota d'Or. Penso a gaudir, jugar bé i si ha d'arribar, arribarà”, va afirmar amb serenitat.

Lluny de mostrar ansietat o ambició desmesurada, la seva declaració reflecteix una filosofia clara: gaudir del joc, millorar dia a dia i confiar que els premis arribaran com a conseqüència de la feina ben feta. El seu enfocament ha estat aplaudit tant per aficionats com per experts, que veuen en ell un model d'humilitat i constància.

| XCatalunya, Canva

Duel amb Dembélé i missatge contundent sobre el Madrid

Durant l'entrevista, Lamine també es va referir a l'enfrontament imminent a la UEFA Nations League entre Espanya i França, on es retrobarà al camp amb el seu excompany Ousmane Dembélé. “La Pilota d'Or? Jo la donaria al millor de l'any… però me la guardo per a mi”, va bromejar, deixant entreveure la seva confiança abans del duel.

Però sens dubte, una de les frases més destacades va ser la seva resposta quan li van preguntar si algun dia jugaria al Real Madrid. “No, és impossible”, va contestar amb rotunditat. Una declaració que ha provocat un allau de reaccions a les xarxes socials i que reforça el seu vincle emocional amb el Barça, el club on es va formar.

| F.C. Barcelona, XCatalunya, Canva Creative Studio

Una motivació poc comuna: TikToks abans dels partits

El davanter també va compartir una anècdota curiosa sobre com es motiva abans dels partits importants. “Els meus amics m'envien coses dolentes per TikTok 20 minuts abans dels partits, saben que això em motiva”, va explicar. I va recordar com un amic li va recordar una frase de Rabiot just abans del partit contra França a l'Eurocopa, cosa que va encendre encara més el seu esperit competitiu.

Aquesta barreja de joventut, humor i fam de superació és part de l'encant de Lamine Yamal. La seva capacitat per transformar les crítiques en motivació el fa diferent i li permet destacar fins i tot en els escenaris més exigents del futbol internacional.

Un futur brillant sense presses

Lamine Yamal no vol córrer abans d'hora. Malgrat el soroll mediàtic i les altes expectatives, el seu missatge és clar: gaudeix del futbol, confia en la seva feina i creu en el seu entorn. “Si la Pilota d'Or ha d'arribar, arribarà”, repeteix amb una maduresa que desarma tothom.

Amb només 17 anys i una carrera que tot just comença, Lamine ja es comporta com un líder dins i fora del camp. El futur del Barça i de la selecció espanyola sembla estar, sens dubte, en bones mans.