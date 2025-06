El Sevilla celebra el descens del Leicester: Fitxatge a la vista

El futbol europeu mai deixa de sorprendre, i de vegades els moviments inesperats a les grans lligues poden obrir portes que semblaven tancades. La recent caiguda d’un històric del futbol anglès ha provocat que a Nervión torni a parlar-se d’un nom molt conegut i, sobretot, d’una oportunitat de mercat que podria marcar l’estiu per al Sevilla FC.

El Leicester i un descens que canvia el mercat

El descens del Leicester City ha suposat un autèntic terratrèmol a la Premier League i les seves conseqüències es poden sentir més enllà de les illes britàniques. En el cas del Sevilla FC, la notícia ha generat un interès immediat, ja que afecta de ple un futbolista que va deixar empremta al Ramón Sánchez-Pizjuán i el futur del qual torna a estar sobre la taula.

La situació del club anglès després del descens és delicada. Inevitablement, els Foxes perdran diversos jugadors importants. En aquest escenari, el Sevilla FC està atent a qualsevol moviment i podria aprofitar la conjuntura per negociar condicions més favorables en un fitxatge que semblava impossible fa només uns mesos.

| @sevillafc

Soumaré, una opció factible per reforçar el centre del camp

Un dels grans objectius de la direcció esportiva del Sevilla continua sent reforçar la medul·lar. L’experiència recent ha demostrat que l’equip necessita múscul, recorregut i polivalència en aquesta zona per competir al màxim nivell. En aquest sentit, el perfil de Boubakary Soumaré encaixa perfectament en les necessitats actuals del club andalús.

El migcampista francès, que ja va vestir la samarreta del Sevilla durant la temporada 2023/24, va ser una peça habitual als onzes inicials i va demostrar adaptar-se a diferents rols al centre del camp. La seva capacitat per recuperar pilotes, trencar línies i oferir alternatives en la sortida de joc el van convertir en un valor segur, fins i tot en una campanya marcada per la irregularitat col·lectiva. El Sevilla, que no va poder retenir-lo aleshores a causa del cost elevat del seu fitxatge, veu ara com el context ha canviat al seu favor.

Situació contractual i escenari de fitxatge

Actualment, Soumaré es troba en una situació contractual que juga a favor del Sevilla FC. El jugador entra a l’últim any del seu vincle amb el Leicester, cosa que obliga els anglesos a buscar una venda abans que pugui marxar gratis. A més, el descens obliga el club de les Midlands a acceptar ofertes a la baixa, una circumstància que podria situar el preu del traspàs en xifres molt accessibles per als interessos sevillistes.

El valor de mercat de Soumaré se situa al voltant dels 14 milions d’euros, però les expectatives reals podrien ser considerablement inferiors a causa del descens i de la urgència de vendre. Aquesta situació obre una finestra única per als equips interessats, i el Sevilla parteix amb avantatge tant pel coneixement mutu com per la predisposició del futbolista a tornar a un club on va ser important. Per ara, no ha transcendit cap oferta dels andalusos.