En una temporada en què el FC Barcelona ha celebrat un triplet nacional i la consolidació de la seva jove estrella, Lamine Yamal, l’atenció mediàtica s’ha centrat en el seu entorn familiar. Mounir Nasraoui, pare del prodigiós extrem, va protagonitzar un moment tens en un directe d’Instagram, revelant aspectes personals que han generat debat a la comunitat futbolística.

La renovació de Lamine Yamal fins al 2031 amb el FC Barcelona ha estat motiu de celebració per al club i els seus aficionats. Tanmateix, enmig d’aquest goig, Mounir Nasraoui es va veure embolicat en una controvèrsia després d’un enfrontament amb un seguidor durant una transmissió en directe a Instagram. L’usuari va insinuar que Nasraoui estava sota els efectes de substàncies, a la qual cosa aquest va respondre amb fermesa: "Jo no vaig posat", defensant la seva integritat i exigint respecte.

Durant el directe, Nasraoui va compartir detalls sobre la seva vida personal, revelant que pateix epilèpsia, una condició que ha afectat significativament el seu dia a dia. "Per la meva malaltia s’aprofiten de mi", va confessar, relatant experiències en què ha estat víctima de robatoris a causa de la seva vulnerabilitat. Aquestes declaracions han suscitat una onada d’empatia i suport per part de la comunitat, destacant la importància de la salut mental i física en l’entorn dels esportistes d’elit.

| Instagram

Lamine Yamal: Compromís i maduresa al terreny de joc

Malgrat les turbulències fora del camp, Lamine Yamal continua demostrant una maduresa i un compromís excepcionals amb el FC Barcelona. La seva recent renovació fins al 2031 no només assegura la seva permanència al club, sinó que també el posiciona com un dels jugadors millor remunerats de la plantilla. Tot i que les xifres exactes no s’han divulgat oficialment, s’estima que el seu salari fix net és de 8 milions d’euros, amb la possibilitat d’arribar als 15 milions nets incloent-hi primes per rendiment i assoliments individuals.

El director esportiu del club, Deco, ha elogiat públicament Yamal, afirmant que "es mereix un millor salari" i destacant la seva qualitat i compromís amb el projecte. A més, figures com Bojan Krkic han ressaltat el caràcter i la serenor del jove jugador, augurant un futur brillant en el futbol d’elit.

Impacte a l’equip i projeccions futures

La consolidació de Lamine Yamal com a peça clau a l’esquema de Hansi Flick ha estat fonamental per als èxits recents del FC Barcelona. Amb només 17 anys, ha acumulat més de 100 aparicions amb el primer equip, contribuint significativament en gols i assistències. La seva actuació ha estat crucial en l’obtenció de títols com La Lliga, la Copa del Rei i la Supercopa d’Espanya.

El club, conscient del seu potencial, ha blindat el seu contracte amb una clàusula de rescissió de 1.000 milions d’euros, reflectint la confiança dipositada en el seu talent i projecció. A més, s’especula sobre un possible canvi de dorsal al cèlebre número 10, actualment en mans d’Ansu Fati, cosa que simbolitzaria encara més el seu rol central en el futur de l’equip.