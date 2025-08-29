El Sevilla recorre a rebaixes per reforçar el seu centre del camp: Operació 'low cost'

El Sevilla afronta un final de mercat ple d'urgències esportives. La marxa de Loïc Badé ha deixat un buit enorme a la defensa. Alhora, l'equip necessita reforçar un mig del camp cada cop més previsible. La direcció esportiva, encapçalada per Antonio Cordón, es mou ràpidament.
El límit salarial complica totes les operacions, però el club no pot esperar. La plantilla necessita aire fresc en diverses zones per competir a LaLiga i Europa. Per això, es busquen alternatives realistes en un mercat sobrepagat. No hi ha marge per a errors, i cada fitxatge ha de ser calculat.
L'objectiu: reforçar la creativitat a la medul·lar
Un dels grans problemes del Sevilla en aquest inici ha estat la seva manca d'idees. El mig del camp s'ha mostrat pla i sense solucions ofensives. Cordón considera imprescindible incorporar un jugador amb visió, arribada i capacitat d'última passada. Sense aquesta peça, l'equip seguirà encallat
A l'agenda han aparegut diverses opcions. Almeyda fins i tot va arribar a demanar el fitxatge d'Álvaro Fidalgo, mitjapunta de l'América, conegut com el “Maguito”. Tanmateix, el Sevilla rastreja més alternatives, sempre condicionades per la seva ajustada situació econòmica. Aquí sorgeix una oportunitat inesperada per a la direcció esportiva.
El nom de Nedim Bajrami entra en escena
En les últimes hores, mitjans especialitzats han vinculat el club amb Nedim Bajrami. L'internacional albanès de 26 anys milita actualment al Glasgow Rangers. Gairebé no compta per al seu entrenador i podria sortir cedit o traspassat. El seu valor de mercat és de tres milions d'euros, una xifra assumible
Bajrami ha jugat molt poc a l'inici de la temporada. Gairebé no va sumar minuts a la lliga escocesa i la fase prèvia de Champions. Tanmateix, el curs passat va disputar 47 partits, anotant cinc gols i repartint cinc assistències. El Sevilla el considera un perfil “low cost” amb potencial immediat.
Defensa i davantera, altres prioritats urgents
El fitxatge d'un migcampista no és l'única preocupació. El Sevilla també necessita reforçar amb urgència la defensa després de la marxa de Badé. Almeyda ha hagut d'improvisar amb jugadors joves, com Castrín, per cobrir el buit. Aquesta situació reflecteix la fragilitat de la plantilla actual
A la davantera, l'equip manca d'un golejador fiable. La direcció esportiva no descarta una incorporació d'última hora per reforçar la zona ofensiva. L'objectiu és augmentar la competència i donar més alternatives a l'entrenador argentí. Tot dependrà del marge econòmic restant.
La il·lusió pel retorn de Diego Carlos
Entre els rumors també ha reaparegut un vell conegut. Diego Carlos, actualment al Fenerbahçe, estaria disposat a tornar al Ramón Sánchez-Pizjuán. El central brasiler és considerat un dels millors de la història recent del club. La seva situació contractual a Turquia el posa a la rampa de sortida.
Diego Carlos ha llançat diversos gestos al sevillisme a les xarxes socials. Això ha disparat la il·lusió de l'afició, que el veu com un reforç ideal. No obstant això, la seva elevada fitxa és el principal obstacle. Una possible cessió dependria de la voluntat del jugador i del club turc.
Un mercat contrarellotge per a Cordón
El temps juga en contra del Sevilla. El mercat tanca en pocs dies i encara queden diversos fronts oberts. Antonio Cordón ha de moure's ràpidament per tancar operacions que equilibrin la plantilla. Les gestions amb Bajrami semblen viables, però no hi ha res tancat encara.
L'afició, mentrestant, espera moviments concrets. El mal inici de temporada ha encès les alarmes i la necessitat de reforços és evident. El Sevilla no pot quedar-se enrere en una lliga cada cop més exigent. La pressió sobre Cordón i Almeyda és màxima en aquest final d'agost.