El Benfica fa un favor al Sevilla a mercè del Llevant: palanca inesperada

El mercat de fitxatges entra en la seva recta final i alguns moviments poden tenir conseqüències més àmplies del que s'esperava. L'interès del Benfica per Carlos Álvarez no només sacseja els granotes. Aquest moviment també pot convertir-se en un respir financer per al Sevilla, que travessa setmanes crítiques a escala institucional i econòmica.
Benfica accelera per Carlos Álvarez
El club portuguès ha situat el mitjapunta andalús entre les seves prioritats per reforçar l'equip de cara a la Champions League. Segons va informar Radio Marca Valencia i van confirmar els diaris lusitans O Jogo i Rècord, el Benfica està disposat a oferir entre 15 i 18 milions d'euros pel jove jugador.
El Levante, però, ja ha advertit que es remetrà a la clàusula de rescissió fixada en 25 milions després de l'ascens a Primera Divisió. El seu secretari tècnic, Héctor Rodas, ho va deixar clar: no hi haurà rebaixes, tot i que tampoc va tancar la porta si arriba una proposta prou convincent. Ho va dir als micròfons de El Chiringuito.
El Sevilla, beneficiat indirecte
Més enllà del que passi a Orriols, el gran afavorit d'aquest moviment pot ser el Sevilla FC. El conjunt andalús conserva un 40% dels drets econòmics de Carlos Álvarez, a més dels drets de formació, després de la seva sortida al Levante l'estiu de 2023.
Això vol dir que, si el Benfica presenta finalment una oferta propera a la clàusula, el club hispalenc podria ingressar al voltant de 10 milions. Una quantitat que alleujaria notablement la seva ofegada economia i que arribaria just quan més ho necessita, en plena impossibilitat per inscriure els seus fitxatges i amb urgències al mercat.
Un futbolista que va marcar diferències
Carlos Álvarez s'ha guanyat el reconeixement a LaLiga per la seva visió de joc, la seva velocitat i la seva capacitat de generar perill constant. Va ser determinant en l'ascens del Levante, aportant gols, assistències i lideratge en els moments clau.
El mitjapunta de Sanlúcar de Barrameda acumulà set gols i onze assistències en el seu darrer curs, xifres que no van passar desapercebudes per als grans clubs europeus. De fet, abans de l'ofensiva del Benfica ja havia despertat interès a Rússia, Aràbia Saudita i Qatar, tot i que cap d'aquestes propostes va convèncer.
El dilema granota en plena temporada
El Levante afronta un escenari delicat. D'una banda, la possibilitat d'ingressar 25 milions (que a la fi serien uns 15) representaria un impuls econòmic considerable per reforçar la plantilla en aquest tancament de mercat. De l'altra, perdre el seu futbolista més desequilibrant després de només dues jornades a Primera seria un cop esportiu dur.
L'afició granota, conscient de la importància de Carlos Álvarez, tem que l'operació pugui trencar el projecte de Julián Calero quan més necessita estabilitat. Tot i això, l'obligació de quadrar comptes i reforçar altres posicions manté oberta la possibilitat d'una venda.